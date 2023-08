Winning Time, i Lakers tornano nella stagione 2

Fonte foto: Sky

I Los Angeles Lakers tornano in campo ancora una volta, più forti che mai. Stanno per uscire (in Italia su Sky e in streaming su NOW) i nuovi episodi della serie HBO sull’età dell’oro dell’NBA, dal titolo Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers. Ideata e prodotta anche da Adam McKay, già noto per Don’t Look Up e Succession, la serie Sky Exclusive racconta la vita professionale e personale dei Los Angeles Lakers. Ecco cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, in uscita fra pochi giorni.

Winning Time 2: cosa sappiamo

La serie HBO è tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. L’autore è Jeff Pearlman, noto scrittore sportivo. L’obiettivo del libro, e anche della serie tv, è raccontare il decennio magico in cui i Los Angeles Lakers sono entrati nella leggenda del basket mondiale facendo sognare milioni di tifosi, portando la competizione ad altissimi livelli e dando vita a grandi gesta sportive (e non solo).

I nuovi episodi di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers raccontano il periodo appena successivo alle finali del 1980 e del 1984. Al centro della narrazione ci sarà dunque anche la grande rivalità che a quel tempo esisteva sia tra le squadre (ad esempio tra Lakers e Celtics) sia tra i giocatori (ad esempio tra Magic Johnson e Larry Bird).

Il cast di Winning Time 2

La seconda stagione di Winning Time sarà composta da sette episodi. Nel cast c’è John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra. Ci sono inoltre Quincy Isaiah, Solomon Hughes e Sean Patrick Small che interpretano rispettivamente Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Larry Bird.

Jason Clarke è il campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Jason Segel è Paul Westhead, professore di lettere poi diventato assistente coach della squadra; Adrien Brody è il coach Pat Riley e Michael Chiklis è il coach dei Boston Celtics Red Auerbach.

Nel cast dei nuovi episodi figurano anche Gaby Hoffmann, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs e Rob Morgan.

I produttori esecutivi della serie sono Adam McKay e Kevin Messick per Hyperobject Industries, insieme a Scott Stephens, Jim Hecht (che è anche scrittore e co-creatore), Rodney Barnes (che si è occupato anche della scrittura), Salli Richardson-Whitfield (che ha inoltre diretto gli episodi 1, 6 e 7) e Jason Shuman. Max Borenstein è showrunner, produttore esecutivo, scrittore e co-creatore.

Winning Time, seconda stagione: quando esce

Il nuovo capitolo di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers sarà visibile in Italia dal 28 agosto 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.