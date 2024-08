Jason Segel e Harrison Ford tornano in Shrinking 2

La seconda stagione della serie comedy sta per arrivare in streaming: ecco cosa sappiamo di trama, cast, trailer e data di uscita

Fonte foto: Apple TV+

Il pluripremiato Harrison Ford e la star di How I Met Your Mother Jason Segel tornano su Apple TV+ per la seconda stagione di Shrinking. Creata dallo stesso Segel insieme a Bill Lawrence e Brett Goldstein (già dietro Ted Lasso), la serie tv comica ha come protagonista un terapeuta in lutto che inizia ad agire al di fuori dell’etica professionale dicendo a tutti i suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Un comportamento fuori dalle righe che porterà enormi e impetuosi cambiamenti nella vita di tutti i personaggi.

Shrinking stagione 2: di cosa parla

La seconda stagione di Shrinking sarà composta da 12 episodi. Segel veste nuovamente i panni di Jimmy, il terapeuta protagonista che ha recentemente perso sua moglie. Ford interpreta invece Paul, un collega di Jimmy più saggio ed esperto

Non è ancora disponibile una sinossi ufficiale della stagione 2, ma, stando alle indiscrezioni, probabilmente al centro della trama ci sarà anche questa volta il difficile rapporto tra Jimmy e sua figlia adolescente Alice.

The proper response to divorce news. pic.twitter.com/AD6FfTuHoT — Apple TV (@AppleTV) August 21, 2024

Nelle foto diffuse in anteprima da Apple TV+ si vede Segel nei panni di Jimmy insieme a Gaby (interpretata da Jessica Williams), una collega del Cognitive Behavioral Therapy Center.

Sempre a giudicare dalle foto, pare che Jimmy e Paul (quest’ultimo non con grande entusiasmo) condivideranno una gita in barca. In un altro scatto si vedono invece Alice e il migliore amico di Jimmy, Brian: entrambi sembrano molto preoccupati.

Qué bueno que vuelve #Shrinking. El 16 de octubre estrena en Apple TV+ la temporada 2 de esta hermosura con Jason Segel y Harrison Ford. Además este año se suma como estrella invitada Brett Goldstein, cocreador de la serie y por siempre Roy Kent. Ganazas. pic.twitter.com/AQ7QNa1Qem — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) August 19, 2024

Il cast di Shrinking 2

Oltre ai già citati Jason Segel e Harrison Ford, il cast della serie tv include Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell (nei panni di Alice, figlia di Jimmy) e Ted McGinley. Il co-creatore Goldstein apparirà nella seconda stagione come guest star.

Prodotta per Apple TV+ da Warner Bros. Television, la serie è prodotta esecutivamente da Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom e Brian Gallivan.

Quando esce Shrinking 2 in streaming

La seconda stagione di Shrinking esce su Apple TV+ il 16 ottobre 2024. Saranno da subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente ogni mercoledì fino al 25 dicembre.

La prima stagione, che è uscita nel gennaio 2023, è composta da dieci episodi ed è interamente disponibile sulla piattaforma di streaming. La serie tv è stata presentata a Apple come una storia in tre stagioni, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali in merito a un eventuale rinnovo.

Inoltre, i creatori dello show si sono già detti aperti, se ci fossero le circostanze, a proseguire con la storia anche oltre un ipotetico terzo ciclo di episodi.