WitcherCon: tutto sull'evento per i fan di The Wicther

La Geeked Week ha svelato importanti novità sulle serie Netflix Original. Durante l’appuntamento, che si è svolto dal 7 all’11 giugno, si è parlato anche della seconda stagione di The Witcher. È stato annunciato anche un evento fan virtuale, il WitcherCon, che si terrà sui canali social della piattaforma. Sarà un’occasione unica per conoscere nuovi dettagli sul franchise di The Witcher.

La settimana dedicata alla community di Netflix si è chiusa con due interessanti novità per i fan della serie tv: si è parlato di un teaser della seconda stagione, incentrato sulla principessa Ciri, personaggio interpretato da Freya Allan. È stato anche annunciato il WitcherCon. Non stupisce l’attenzione attorno al titolo, che ha guadagnato 70 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si basa sulla saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, che ha dato vita anche a un videogioco di successo e non solo. Ecco la data ufficiale del WitcherCon e altre novità sulla seconda stagione.

The Witcher: cos’è il WitcherCon e data di uscita

Il WitcherCon è stato annunciato durante l’ultima giornata della Geeked Week da parte di CD PROJEKT RED e Netflix. Insieme presenteranno il primo evento al mondo dedicato all’universo di The Witcher.

Il WitcherCon, quindi, è rivolto, non solo al pubblico della serie, ma anche a quello dei videogiochi. Netflix lo ha descritto come un "vento epico per tutti i fan, vecchi e nuovi". Ci saranno diversi panel, in cui interverranno gli ideatori del videogame e della serie, non mancheranno poi novità e rivelazioni sulla seconda stagione, ma anche scene esclusive e dietro le quinte. Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta della saga. Si parlerà anche del nuovo gioco The Witcher: Monster Slayer, dei fumetti, dell’anime intitolato Nightmare of the Wolf e del merchandise. Durante l’evento i fan potranno porre domande e intervenire. Potranno anche esplorare le tradizioni e le leggende legate all’origine del Continente.

L’appuntamento per tutti i fan di The Witcher è sui canali Twitch e YouTube di Netflix venerdì 9 luglio alle ore 19.00. Sabato 10 luglio si terrà un secondo stream alle ore 3:00 sugli stessi canali social.

The Witcher: novità sulla seconda stagione

Secondo le anticipazioni, la seconda stagione sarà incentrata sul personaggio di Ciri, interpretato da Freya Allan. Ciri è la principessa che nel finale della prima stagione ha incontrato Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, in seguito alla sanguinosa battaglia di Colle Sodden.

Nelle nuove puntate, Geralt cercherà di portare Ciri nella sua vecchia casa, che è anche il quartier generale del suo popolo. Il suo ruolo sarà proprio quello di proteggere la principessa dai suoi stessi poteri. Insomma, sarà una seconda stagione densa di colpi di scena ed emozioni. Uscirà molto probabilmente alla fine del 2021.