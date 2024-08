Fonte foto: Samsung

Non solo Smart TV: Samsung rinnova anche la sua gamma di proiettori laser a tiro ultra corto, fatta di modelli di fascia alta e altissima, con le nuove versioni di The Premiere 9 e The Premiere 7. I precedenti modelli risalgono al 2020 e, rispetto ad essi, Samsung ha modificato solo la parte tecnica e non anche il design, che rimane praticamente lo stesso.

Rimane lo stesso anche il concetto di base di questi prodotti: sono device che possono sostituire quasi al 100% una Smart TV 4K, perché oltre al proiettore vero e proprio offrono anche l’elettronica per far girare il sistema operativo Tizen OS e le varie app e anche una buona componente audio. In pratica manca solo il sintonizzatore per il Digitale Terrestre di seconda generazione, ma non è nemmeno detto: sui modelli di precedente generazione venduti in Italia, infatti, c’è pure quello.

Samsung The Premiere 9, caratteristiche e prezzo

Samsung The Premiere 9 è il nuovo proiettore top di gamma di Samsung, caratterizzato da una configurazione a triplo laser e chip DLP. La diagonale massima proiettabile è pari a 130 pollici, mentre la luminosità si spinge fino a 3.450 ISO lumen (+23% rispetto al modello 2020).

La configurazione a tre laser indipendenti permette al proiettore di Samsung di gestire in modo estremamente efficace lo spazio di colore, arrivando ad una copertura persino superiore a quella dello standard DCI-P3: Samsung, infatti, dichiara una copertura del 153%.

Grazie all’elettronica “da Smart TV” di questo modello, The Premiere 9 può gestire tramite gli algoritmi di AI l’upscaling a 4K delle immagini a risoluzione inferiore e offre anche il “Vision Booster“, un pacchetto di funzioni aggiuntive che servono a migliorare la qualità video.

Samsung The Premiere 9 è inoltre compatibile con i formati video HLG, HDR10 e HDR10+, ma non con il Dolby Vision perché, per scelta di politica industriale, Samsung non paga le royalties ai Dolby Laboratories.

Nessun problema, invece, per il Dolby Atmos, che è pienamente gestito dall’impianto audio di Samsung The Premiere 9, che è un sistema 2.2.2 da 40 Watt dotato anche di 2 speaker “up-firing” dedicati proprio al suono spaziale.

La presenza di una parte smart e del sistema operativo Tizen OS, infine, permette a Samsung di integrare nel proiettore buona parte delle funzioni disponibili sulle normali TV, come il Samsung Gaming Hub, la piattaforma FAST Samsung TV Plus, la possibilità di usare il proiettore come uno smart speaker (Alexa è integrata), la compatibilità con Samsung SmartThings per la domotica.

Samsung The Premiere 9 è già in vendita in USA, Canada e Cina e, entro fine anno, dovrebbe arrivare anche in Europa. Non abbiamo ancora il prezzo europeo, ma in USA Samsung The Premiere 9 costa 6.799,98 dollari, con una offerta lancio a 5.999,99 dollari.

Samsung The Premiere 7, caratteristiche e prezzo

Samsung The Premiere 7 è, in un certo senso, il fratello piccolo del Premiere 9. In questo caso si tratta di un proiettore a tiro ultra corto a laser singolo e chip DLP, con luminosità massima di 2.500 ISO lumen, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e diagonale massima di proiezione pari a 120 pollici.

Più semplice e meno potente l’impianto audio: 30 Watt, in configurazione 2.2. Per il resto tra i due modelli non cambia nulla: stesso processore per l’elaborazione delle immagini, stessa piattaforma smart Tizen OS, stesse funzioni aggiuntive.

Anche The Premiere 7 è già in vendita in USA, Canada e Cina, al prezzo americano di 3.799,98 dollari, ma scontato al lancio a 2.999,99 dollari.