Xiaomi 12 sta arrivando in Italia: ecco la data

Non ci sono più dubbi, il nuovo e atteso smartphone di casa Xiaomi sta finalmente arrivando in Italia. Da un’indiscrezione dell’ultima ora è infatti emersa quella che dovrebbe essere la data di approdo, sul mercato europeo (e quindi anche italiano), dell’interessante smartphone dell’azienda cinese, lo Xiaomi 12. Ma arriveranno tutti e tre i modelli della gamma?

Secondo quanto riporta il sito olandese AndroidPlanet, che cita fonti anonime che ritiene affidabili, Xiaomi terrà un evento online il 15 marzo per annunciare le versioni globali di Xiaomi 12, rivelando quindi quando i suoi nuovi telefoni arriveranno in Europa. La gamma Xiaomi 12 è stata lanciata in Cina alcuni mesi fa, a dicembre 2021, ed è formata da tre modelli: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Si tratta di due top di gamma 2022 a tutti gli effetti e di un “quasi top“, il 12X, grazie ai quali Xiaomi andrà a presidiare anche quest’anno la fascia alta del mercato e proverà a ripetere il successo ottenuto l’anno scorso con la gamma Mi 11.

Xiaomi 12 Pro: com’è

Lo Xiaomi 12 Pro sfoggia un pannello AMOLED 2K+ E5 da 6,73 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Il chip usato è lo Snapdragon 8 Gen 1 e offre sul posteriore tre fotocamere: un obiettivo principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un ultra grandangolare da 50 MP; per i selfie, il device conta su una cam da 32 MP. La batteria, infine, è da 4.600 mAh con supporto per una ricarica rapida cablata da 120W, wireless da 50W e wireless inversa da 10W.

Xiaomi 12: com’è

Il telefono ha un pannello AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e si basa ancora sul chip Snapdragon 8 Gen 1. La batteria è da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W, wireless da 50W e wireless inversa da 10W, mentre il modulo fotografico comprende un obiettivo principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 13 MP e un tele-macro. Sul frontale, invece, troviamo una selfie-camera da 32 MP.

Xiaomi 12X: com’è

A parte il processore, in questo caso sarà SoC Snapdragon 870 5G (decisamente inferiore rispetto al Snapdragon 8 Gen 1), presenterà le stesse specifiche dello Xiaomi 12.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato, la data di arrivo di Xiaomi 12 dovrebbe essere svelata tra una paio di settimane. Per quanto concerne i prezzi, le indiscrezioni più accreditate parlano di un range che oscilla tra 1.000 e i 1.200 euro per lo Xiaomi 12 Pro, tra gli 800 euro e i 900 euro per lo Xiaomi 12 e tra i 600 e i 700 euro per lo Xiaomi 12X. Non ci resta che attendere fino al 15 marzo, per sapere se queste ipotesi sono reali: i prezzi, infatti, verranno rivelati subito.