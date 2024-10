Xiaomi 15 arriva la settimana prossima, ma sappiamo già tutto

Fonte foto: Xiaomi

Tra i top di gamma Android in arrivo nella seconda metà del 2024 uno dei più attesi è certamente lo Xiaomi 15/15 Pro, al quale si aggiungerà successivamente anche il modello Xiaomi 15 Ultra. La serie Xiaomi 15 sarà fra le prime che adottano il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite come fulcro della scheda tecnica, quindi sarà un ottimo banco di prova per capire come saranno i dispositivi premium del futuro e, soprattutto, quanto costeranno.

Il prezzo del nuovo chip, infatti, sarà certamente superiore rispetto a quello, già non basso, dell’attuale Snapdragon 8 Gen 3. Bisognerà capire, dunque, se le prestazioni e le nuove funzioni giustificano la spesa e, per capirlo, dovremo prima avere tra le mani dispositivi come Xiaomi 15.

Xiaomi 15: quando arriva

Da poche ore Xiaomi ha comunicato la data di lancio di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro: arriveranno, in Cina, il 29 ottobre. Per il lancio sul mercato globale, Europa e Italia incluse, non ci sono dubbi ma si dovrà aspettare qualche settimana in più. Xiaomi 15 Ultra, invece, arriverà successivamente e Xiaomi non ha ancora ufficializzato quando.

Xiaomi 15: come sarà

Alcune specifiche tecniche dei nuovi Xiaomi 15 e 15 Pro sono state comunicate dalla stessa casa cinese, altre sono state rivelate dai sempre ben informati leaker sul Web, altre le possiamo dare per scontate senza l’aiuto di nessun informatore.

Xiaomi 15 avrà uno schermo OLED da 6,36 pollici con risoluzione 2K, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit. Lo schermo sarà piatto e con cornici sottilissime su tutti i lati. Il sensore per le impronte sarà integrato e a ultrasuoni.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite avrà a disposizione fino a 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di archiviazione UFS 4.0, quindi tanta memoria e di ultimissima generazione, per non castrare le prestazioni del chip.

Le fotocamere posteriori saranno tre, con ottiche e ottimizzazione Leica, tutte da 50 MP ma con sensori diversi: Xiaomi avrebbe scelto il Samsung Isocell JN1 per l’ultra wide e il teleobiettivo (con zoom ottico 3X), mentre il sensore principale sarebbe un OV50H di OmniVision. La fotocamera frontale, invece, avrà un sensore da 32 MP.

Altro dettaglio tecnico già noto di Xiaomi 15 è la batteria: da 4.900 mAh e con ricarica a 100 watt cablata, o 50 watt wireless. Infine, il telefono sarà certificato IP68.

Xiaomi 15 Pro: come sarà

Xiaomi 15 Pro avrà uno schermo da 6,73 pollici, OLED con refresh variabile fino a 120 Hz e 1.400 nit di luminosità massima di picco. Identici al modello precedente il processore, la RAM e lo storage mentre ci sarà una differenza nel comparto fotografico: lo zoom sarà periscopico, con sensore da 1/1,95 pollici (ma sempre 3X).

Cambia anche la batteria, che nel Pro è da 5.400 mAh e con ricarica a 120 watt o 80 watt, rispettivamente cablata e wireless. Per il resto non ci saranno differenze rispetto al 15 standard.