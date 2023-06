Xiaomi 13T e 13T Pro in arrivo: come saranno

Xiaomi è vicina al lancio di due nuovi smartphone di fascia alta: si tratta di Xiaomi 13T e 13T Pro. I due smartphone arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, proponendo una scheda tecnica di ottimo livello. Le versioni “T” degli Xiaomi top di gamma, infatti, sono sempre dei telefoni di fascia alta che, rispetto ai modelli migliori, hanno caratteristiche tecniche leggermente inferiori e materiali un po’ meno pregiati, ma ad un prezzo più basso.

In queste ore, un nuovo leak firmato dall’insider SnoopyTech, fonte di solito affidabile in merito alle novità in arrivo per il mercato Android, anticipa le caratteristiche dei due smartphone, confermando in buona sostanza che, anche quest’anno, gli Xiaomi “T” saranno degli ottimi telefoni proprio come gli Xiaomi 13 e 13 Pro (in foto) da cui derivano.

Le specifiche dei nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro

La scheda tecnica dei nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro presenta ancora diversi punti da chiarire ma il leak di oggi ci anticipa diversi aspetti sul progetto dei nuovi smartphone. Per entrambi i modelli è prevista la presenza di un pannello CrystalRes AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz. Ancora da chiarire, invece, sono le dimensioni e la risoluzione del display dei nuovi smartphone di Xiaomi.

Le informazioni diffuse dal leaker, inoltre, non chiariscono l’esatto modello di SoC utilizzato andando, però, a confermare che si tratterà di un chip di fascia alta realizzato a 4 nm. Potrebbe essere l’affidabile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma non è possibile escludere l’adozione di un chip concorrente di pari fascia, come il Mediatek Dimensity 9200.

Il nuovo Xiaomi 13T avrà 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre per il 13T Pro ci saranno 12 GB di RAM e 512 GB di storage (per entrambi i modelli potrebbero esserci altre combinazioni di RAM e storage). Entrambi gli smartphone di Xiaomi avranno una batteria da 5.000 mAh.

A cambiare sarà la velocità di ricarica con il 13T che dovrà “accontentarsi” della ricarica rapida da 67W mentre per il 13T Pro si arriverà fino a 120W. Il comparto fotografico dei nuovi smartphone di casa Xiaomi non è noto ma, per tutti e due gli smartphone, ci sarà la partnership con Leica a garantire l’ottimizzazione dei parametri principali e una elevata qualità degli scatti. Il sistema operativo, invece, sarà Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Prezzo e data di lancio dei nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro

Il debutto dei nuovi smartphone di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro è sempre più vicino. Stando alle informazioni rivelate in queste ore, infatti, il lancio dovrebbe avvenire il 1° settembre prossimo. La data potrebbe non essere precisa al 100% ma, in ogni caso, possiamo aspettarci l’avvio della commercializzazione entro la fine del terzo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il leak rivela il listino per il Regno Unito: Xiaomi 13T partirà da un prezzo di 599 sterline mentre per il 13T Pro il prezzo è di 799 sterline. I prezzi in euro non dovrebbero essere molto diversi da quelli in sterline (e dai listini di Xiaomi 12T e 12T Pro dello scorso anno).

Lo Xiaomi 13T potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 599 euro mentre per il 13T Pro si potrebbe partire da 849/899 euro. Molto dipenderà dalla combinazione di RAM e storage a disposizione dei due nuovi modelli per il mercato italiano.