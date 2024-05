Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La possiamo catalogare nella lista delle offerte strepitose che di tanto in tanto troviamo su Amazon. Stiamo parlando dell’ottima promo disponibile da oggi per lo Xiaomi 13T, smartphone ultra top del produttore cinese uscito sul mercato da qualche mese e che oggi trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo consigliato. L’eccezionalità della promo la si intuisce anche dal numero di telefono venduti nell’ultimo mese: più di 400. Un numero veramente cospicuo per un dispositivo di questo genere.

Lo Xiaomi 13T è un telefono completo sotto tutti i punti di vista e impreziosito anche dalla partnership firmata dal produttore cinese con Leica, una delle aziende leader nel settore della fotografia. Gli ingegneri Leica hanno lavorato sia sulla produzione dei sensori sia sull’ottimizzazione lato software. E il risultato finale è veramente eccezionale: lo Xiaomi 13T è uno dei migliori cameraphone sul mercato e il migliore nella fascia di prezzo attuale. Non lasciarti scappare questa opportunità: è una delle migliori offerte che puoi trovare sul sito di e-commerce.

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo mai visto prima per l’ottimo smartphone cinese. Oggi trovi lo Xiaomi 13T in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 383 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo dall’acquisto, come da nuove disposizioni di Amazon.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica e le caratteristiche

Un capolavoro di tecnologia e di componenti, con un occhio di riguardo particolare per tutto quello che riguarda le foto e i video. Lo Xiaomi 13T è un ottimo smartphone top di gamma che grazie alla promo di oggi paghi quanto un medio. Per capire la bontà di questa promo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che contraddistingue il telefono da tutti gli altri: il comparto fotografico. I sensori scelti e le tecnologie a bordo partono dalla partnership firmata da Xiaomi con Leica. Gli ingegneri dell’azienda tedesca esperta nel settore delle ottiche, ha prodotto i sensori fotografici. E il risultato è ottimo. Nella parte posteriori trovi un sistema professionale composta da una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, un teleobiettivo sempre da 50 megapixel e un ultra-grandangolare da 12 megapixel. Un sistema che ti offre tantissime possibilità e permette di toglierti grandi soddisfazioni, aiutato anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati direttamente da Xiaomi e che intervengono in tempo reale per rendere perfetta qualsiasi foto. Nell’app fotocamera, invece, trovi dei filtri sviluppati da Leica per personalizzare gli scatti.

A tutto questo si aggiungono alcune componenti veramente top. A partire dallo schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido. A renderlo speciale, però, è la luminosità che tocca fino a un picco di 2.600 nit e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Per proteggere la tua vista è presente anche la funzione di oscuramento alle alte frequenze che affatica meno gli occhi quando lo utilizzi di notte. Sotto la scocca trovi anche l’ottimo processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone è anche molto resistente come assicura la certificazione IP68 (resistente all’acqua e alla polvere)

