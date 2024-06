Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’offerta è ghiotta e l’occasione è quella giusta per fare un super affare. Stiamo parlando della promo che inaugura questo mese di giugno e che permette di risparmiare centinaia di euro su uno smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi e che assicura prestazioni eccezionali, oltre ad avere un comparto fotografico con pochi eguali. Stiamo parlando dello Xiaomi 13T, telefono che si posiziona nella fascia dei top di gamma, ma che oggi paghi quanto un medio. L’offerta che trovi su Amazon è davvero eccezionale: grazie allo sconto del 41% risparmi quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Non a caso è uno dei più venduti sul sito di e-commerce e le scorte stanno per terminare: non approfittarne sarebbe un grave errore.

Se stai cercando uno smartphone top di gamma che scatta ottime foto a un buon prezzo, questa è l’offerta che fa per te. Lo Xiaomi 13T ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo tipo, a partire da uno schermo grande e molto fluido, da un processore potente che non ti delude in nessuna occasione, ma soprattutto di un comparto fotografico che non trovi su altri telefoni. Infatti, lo Xiaomi 13T monta delle fotocamere prodotte da Leica frutto dell’accordo tra il produttore cinese e il colosso della fotografia. La qualità degli scatti e dei video è eccellente e superiore anche a quella di telefoni che paghi molto di più.

Xiaomi 13T: offerta, prezzo e sconto Amazon

Bastano pochi numeri per capire la bontà di questa offerta. Oggi trovi lo Xiaomi 13T in promo su Amazon a un prezzo di 384 euro, con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare quasi 300 euro sul prezzo consigliato. Un prezzo eccezionale per un telefono che a tutti gli effetti è un top di gamma. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è tra i più venduti degli ultimi 30 giorni e le scorte stanno per terminare, quindi devi essere anche veloce nell’approfittarne.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Per questo suo modello Xiaomi ha puntato tanto sulle qualità fotografiche, e non poteva essere altrimenti. Avere lo Xiaomi 13T in tasca è come avere sempre con sé una macchinetta fotografica e il merito è della partnership stretta da Xiaomi con Leica, leader mondiale nel settore della produzione delle ottiche e degli obiettivi. Leica, infatti, si è concentrata proprio su questo aspetto e ha dotato lo smartphone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (con stabilizzazione ottica dell’immagine), teleobiettivo sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Un comparto versatile e completo che ti permette di scattare foto e registrare video con un’ottima qualità in ogni occasione. La fotocamera frontale è da 20 megapixel. Se pensi che sia tutto qui, ti sbagli di grosso. Nell’app fotocamera trovi dei filtri sviluppati direttamente da Leica che impreziosiscono e rendono unici i tuoi scatti, mentre Xiaomi mette a disposizione i suoi algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per impostare le giuste impostazioni.

Passando alle altre componenti, lo Xiaomi 13T di certo non ti delude. Partiamo dall’ottimo display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici che raggiunge dei picchi di luminosità di 2600 nit che lo rendono visibile anche sotto la luce del sole. La frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz (uno dei valori più alti sul mercato) fa la differenza nei video, nei videogame e nelle app social, per un utilizzo fluido in ogni occasione. La potenza è assicurata dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh e con ricarica rapida fino a 67W che ti supporta in ogni fase della giornata. Lo smartphone ha anche ricevuto la certificazione IP68 che assicura la resistenza alla polvere e all’acqua.

