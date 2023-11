Xiaomi, lo smartphone ultra-top al minimo storico: prezzo in caduta libera

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In questo Black Friday di Amazon di offerte speciali ne abbiamo viste tantissime e ve le abbiamo raccontate nelle nostre guide all’acquisto. Ma questa di cui vi parliamo oggi è veramente speciale, tanto da avere nella pagina prodotto il bollino "Esclusiva Amazon". Riguarda lo Xiaomi 13T, uno smartphone super top di gamma uscito sul mercato da pochissimi mesi e che oggi trovi al minimo storico con uno sconto di ben il 29%, risparmiando 200€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta di una delle migliori offerte per un telefono di questo livello che trovi oggi su Amazon. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis.

Lo Xiaomi 13T è l’ultima creazione del colosso cinese ed è un dispositivo che punta tutto sulle prestazioni e sul comparto fotografico. Proprio su questo ultimo aspetto Xiaomi si è concentrata molto e ha chiuso una collaborazione con Leica, azienda leader e con decenni di esperienza nel settore della fotografia. Tutto il comparto fotografico è stato firmato da Leica che ha lavorato sia sulle singole componenti sia sulla tecnologia a supporto e il risultato è stupefacente: uno dei migliori camera phone della sua categoria. Lo smartphone regala anche altre sorprese, come ad esempio uno schermo super fluido con refresh rate fino a 144Hz. Insomma, un telefono pensato per dominare, in pieno stile Xiaomi. L’offerta è allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro: approfittane subito.

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno smartphone super top a meno di 500€ è un evento più unico che rato (i prezzi oramai sono aumentati a dismisura a causa dell’inflazione). Per questo motivo quando se ne trova uno bisogna approfittarne immediatamente. Oggi lo Xiaomi 13T lo trovi su Amazon per il Black Friday a un prezzo di 499€, con uno sconto di ben il 29%. Il risparmio totale è di 200€, un’ottima promo per un telefono uscito sul mercato da pochissimi mesi. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate con la finanziaria Cofidis: il servizio lo attivi in fase di check-out. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno in più rispetto al solito, ma la data presente nella pagina prodotto è solo indicativa: molto spesso viene spedito molto prima. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e puoi acquistarlo oggi e regalare a Natale.

Inoltre, è attiva anche una super promo che permette di affiancare allo Xiaomi 13T anche il Redmi Pad SE, un tablet da divano con cui vedere film e serie TV. In questo caso lo sconto è del 22% e lo paghi 698,90€ Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento con Cofidis.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

È il comparto fotografico a fare la differenza nello Xiaomi 13T. Uno smartphone che non solo assicura prestazioni oltre il limite, ma che ti permette di scattare foto e registrare video con una qualità incredibile e con un livello professionale. Il merito è da dividere equamente tra le componenti scelte da Xiaomi e i miglioramenti apportati da Leica. Grazie alla collaborazione firmate tra i due colossi, gli ingegneri di Leica hanno potuto lavorare sugli aspetti tecnici delle fotocamere, andando a migliorare tanti piccoli aspetti che hanno reso il comparto uno dei migliori sul mercato. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, teleobiettivo da 50MP con lunghezza focale equivalente da 50mm e sensore ultra-grandangolare da 12MP. A tutto questo bisogna aggiungere tecnologie ad hoc per rendere le immagini più realistiche e il supporto onnipresente dell’intelligenza artificiale.

Un comparto fotografico senza il giusto motore sarebbe completamente inutile. Per questo motivo sotto la scocca trova posto l’ottimo processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Potenza esagerata e risposta fulminea con qualsiasi applicazione, anche grazie agli 8GB di RAM e ai 256GB di memoria interna. Altro punto forte è lo schermo. Xiaomi ha dotato il suo smartphone di punta di un display AMOLED CrystalRes da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz. Un piacere per gli occhi e una fluidità estrema. La luminosità tocca picchi di 2600 nit che rende lo schermo visibile anche sotto la luce del sole.

Chiudiamo con la batteria da ben 5000mAh e che grazie alla ricarica rapida da 67W impiega meno di 45 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

