Xiaomi, se compri questo smartphone, il tablet è in regalo: offerta incredibile

Una promo lancio così non la si vedeva da tanto tempo e riguarda uno degli smartphone più attesi in questi ultimi mesi del 2023. Stiamo parlando dello Xiaomi 13T e dello Xiaomi 13T Pro, appena lanciati in Europa e già disponibili su Amazon con spedizione immediata. Ma non solo. Acquistandolo oggi e solo per pochissimi giorni si ottiene in regalo il tablet Redmi Pad SE, dispositivo lanciato sul mercato di recente e pensato appositamente per un utilizzo da divano. Una combo da non farsi scappare: il valore di mercato del tablet supera i 200€.

Lo Xiaomi 13T e la sua versione Pro si posizionano nella fascia alta del mercato. Si tratta di smartphone di fascia alta che strizzano l’occhio alla fascia premium, quella in cui solitamente si trovano i vari Samsung Galaxy S, gli iPhone e pochi altri. Si tratta di due smartphone che puntano molto sul comparto fotografico, grazie sia alle componenti scelte da Xiaomi sia alla collaborazione con Leica. Il colosso della fotografia ha lavorato sia sull’ottimizzazione software sia sui singoli sensori per settarli al meglio. E il risultato è straordinario. Così come è straordinario lo schermo: refresh rate elevatissimo per una fluidità senza paragoni. Come detto la promo ha un tempo limitato, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Xiaomi 13T – nero

Xiaomi 13T Pro – 12/512GB

Xiaomi 13T Pro – 16/1TB

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro: come funziona la promo con tablet in regalo

Da cogliere al volo. La promo lancio disponibile su Amazon per lo Xiaomi 13T e lo Xiaomi 13T Pro è un’opportunità che si vede raramente nel mondo della tecnologia. Acquistando uno dei due smartphone, si riceve in regalo il Redmi Pad SE, un tablet lanciato da poco e pensato appositamente per un utilizzo da divano. Vediamo nel dettaglio come funzionano queste promo.

Lo Xiaomi 13T è in offerta a un prezzo di 699€ e il bundle permette di risparmiare poco più di 200€ rispetto al prezzo totale dei due dispositivi. Uno sconto eccezionale. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis, ma il servizio si attiva solo in fase di check-out.

Xiaomi 13T – blu

Xiaomi 13T – verde

Per chi è alla ricerca di un po’ di potenza in più, la scelta ricade assolutamente sullo Xiaomi 13T Pro. Questa potenza in più, necessita anche di un piccolo sforzo in termini di prezzo. Le versioni disponibili sono due: la prima con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, la seconda con 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.

Il modello "meno" carrozzato è disponibile a un prezzo di 899,90€, sempre con il Redmi Pad SE in regalo. Anche qui il risparmio supera i 200€.

La versione con ben 16GB di RAM è disponibile a 999,90€, con sempre il tablet in regalo. Tutte e due le versioni sono già disponibili per essere spedite e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis.

Redmi Pad SE: le caratteristiche

Chiudiamo con una breve panoramica sulle caratteristiche del Redmi Pad SE. Si tratta di un tablet medio di gamma con un prezzo di listino di poco superiore ai 200€. Ha uno schermo da ben 11" con frequenza di aggiornamento di 90Hz e display Eye Care per proteggere gli occhi. La batteria da 8.000mAh ha una durata di diverse ore e lo puoi utilizzare per tutto il giorno senza grossi patemi. A bordo trovi un ottimo processore Snapdragon che supporta tutte le principali applicazioni, sia per lo streaming video sia per giocare. Il perfetto compagno per passare qualche ora sul divano o al letto vedendo film e serie TV.