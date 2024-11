Xiaomi, lo smartphone top di gamma a un prezzo bassissimo: offerta shock

Fonte foto: Xiaomi

Questo weekend di inizio novembre non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile in offerta al minimo storico lo Xiaomi 14T, smartphone top di gamma lanciato dal colosso cinese da pochissime settimane e che subito ha fatto molto parlare di sé. Uno dei telefoni più interessanti lanciati in questo fine di 2024 e il merito è soprattutto del comparto fotografico. Xiaomi, infatti, ha rinnovato la partnership strategica con Leica, azienda leader nel settore delle ottiche e degli obiettivi, che ha portato alla creazione di un sistema di fotocamere uniche nel loro genere. E questo posiziona lo Xiaomi 14T tra i migliori cameraphone disponibili in questo momento sul mercato.

Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Xiaomi 14T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi lo Xiaomi 14T è disponibile a un prezzo di 469 euro grazie allo sconto del 28% che lo fa diventare un vero best-buy. Minimo storico e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 93,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Xiaomi 14T: le caratteristiche tecniche

Con il nuovo Xiaomi 14T il colosso cinese persegue nell’obiettivo di diventare un punto di riferimento tra coloro che cercano un telefono che non sia solo performante, ma che sia in grado anche di scattare delle ottime foto. E questa nuova versione dello smartphone Xiaomi si posiziona nelle posizioni alte della classifica dedicata ai cameraphone.

Il merito è della rinnovata partnership con Leica. Il produttore di ottiche ha lavorato sull’intero comparto, portando una nuova generazione di obiettivi. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo sempre da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 50 mm e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel per le foto panoramiche. La fotocamera per i selfie, invece, è da ben 32 megapixel. Il lavoro di Leica non si è fermato qui, ma ha riguardato anche l’app fotocamera. All’interno trovi filtri e filigrane sviluppate dagli ingegneri Leica che danno un tocco in più alle immagini. A corredo di tutto, ci sono anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a rendere le foto ancora più speciali e uniche.

A tutto questo si aggiunge una scheda tecnica da vero top di gamma, a partire già dall’ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FHD. Il refresh rate tocca delle punte fino a 144 Hz e la luminosità massima ha un valore fino a 4.000nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni eccezionali con il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra che assicura prestazioni incredibile e supporta i nuovi sistemi di intelligenza artificiale. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Per chiudere, a bordo trovi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Non mancano alcune funzioni AI molto utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, hai a disposizioen lo strumento "Cerchia e Cerca con Google" e l’app di Google Gemini. Puoi, inoltre, utilizzare l’intelligenza artificiale per prendere delle note oppure per tradurre in tempo reale un testo o un discorso.

