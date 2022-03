Xiaomi ha fatto una Smart TV da 100 pollici che costa poco

I progetti di Xiaomi diventano sempre più ambiziosi. La compagnia cinese ha appena annunciato ufficialmente la Smart TV Redmi MAX da ben 100 pollici che, di certo, si farà notare. Il dispositivo, che presenta delle caratteristiche di buon livello, è disponibile ad un prezzo molto interessante considerate le dimensioni.

Redmi Max 100 diventa ora la Smart TV più grande della gamma di prodotti Xiaomi, persino più grade della Redmi Smart TV Max del 2020 da 98 pollici. Il nuovo televisore smart da 100 pollici di Xiaomi presenta cornici molto sottili (il rapporto schermo-corpo è del 98,8%) e il design è decisamente minimale, quindi questa TV non dovrebbe stonare in nessun salotto abbastanza grande per contenerla. Ma non è detto che di salotti del genere ce ne siano molti, al giorno d’oggi: Redmi Max è grande 2,23 per 1,27 metri e pesa la bellezza di 63 chilogrammi, dimenioni e peso decisamente da tenere in considerazione prima dell’acquisto.

Redmi Max 100: caratteristiche tecniche

Redmi Max da 100 pollici ha un pannello con tecnologia LCD e risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), un refresh rate di 120 Hz con compensazione del moto (utile durante la visione di eventi sportivi) e luminosità di picco da 700 nit.

E’ dotata di chip MediaTek Quad-Core con GPU Mali G52 MC1, affiancato da 4 GB RAM e 64 GB di memoria interna, e ha le connessioni Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e HDMI 2.1.

Inoltre, la nuova Smart TV di Redmi è certificata Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS-HD e IMAX Enhanced e riesce a riprodurre il 94% dello spazio colore DCI-P3, per un massimo di 1 miliardo di colori. L’audio è da 30 watt, con una configurazione a 4 speaker.

Il sistema operativo della TV è Miui TV di Xiaomi, una versione personalizzata di Android TV.

Redmi Max 100: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo dello Redmi Max 100, al momento, è necessario fare riferimento al mercato cinese, dato che Xiaomi non ha fatto trapelare nulla sulla volontà di portare la sua TV da cento pollici sul mercato globale.

In Cina la Smart TV è in vendita ad un prezzo sicuramente conveniente (se relazionato al suo maxi formato) e corrispondente a 19.999 yuan, che al cambio attuale equivale a circa 2.842 euro. Considerando che LG ha appena portato sul mercato europeo una Smart TV OLED da 97 pollici che costa 25 mila euro, si capisce al volo che questa Redmi MAX è una TV economica.

Tuttavia, a causa dei costi d’importazione e delle imposte più onerose, il Redmi Max 100 in Europa potrebbe costare molto di più che in Cina.