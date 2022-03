La nuova Smart TV LG OLED costa quanto una macchina

Il sogno degli appassionati di home cinema è di avere nel salotto di casa uno schermo gigantesco, meglio ancora se OLED. Questo sogno diventerà realtà per pochi fortunati (e ricchi) dalla seconda metà dell’anno, quando LG porterà in Europa la nuova smart TV OLED97G2 da 97 pollici di diagonale. La nuova Smart TV LG OLED 4K da 97 pollici è una Gallery Edition, è dotata di tutto il meglio della tecnologia disponibile al momento, e può essere anche montata a parete (spazio permettendo) perché ha un apposito incavo per il passaggio dei cavi.

Per quanti si chiedono quanto possa costare un gioiello del genere, diciamo subito che il prezzo è veramente alto: secondo FlatPanelHD, infatti, sarà di circa 25.000 euro. Praticamente quanto una berlina media di segmento C, come una Golf. Sono veramente molti, ma pur sempre meno di quanti se ne spendono oggi per le TV 8K OLED di grande diagonale. Come al solito, però, va ricordato che non è possibile paragonare il mercato degli schermi OLED con quello degli schermi LCD-LED, dove i prezzi sono nettamente inferiori. Xiaomi, ad esempio, proprio nelle scorse ore ha presentato una TV LED da 100 pollici, 4K, che costa 10 volte meno questa OLED di LG: circa 2.800 euro.

Smart TV LG OLED97G2: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED da 97 pollici 4K è un modello della serie G2 ed è di tipo OLED Evo, nome commerciale con il quale LG descrive i suoi schermi OLED WRGB (chiamata anche WOLED), cioè quelli con i LED organici di quattro colori: bianco (White), rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue). I normali OLED non hanno i LED bianchi.

Il processore utilizzato per l’elaborazione delle immagini è l’A9 Gen 5. Grazie alla tecnologia Brightness Booster la luminosità di picco di questa televisione tocca il valore, elevatissimo, di 1.000 nit. La frequenza di aggiornamento è a 120 Hz variabile e la TV è compatibile con Dolby Vision, Dolby Atmos e modalità Filmmaker (usata, da qualche tempo, anche sui contenuti Amazon Prime).

La Smart TV OLED97G2 ha quattro porte HDMI 2.1 (tutte e quattro, non solo una) e tre USB. Non sappiamo ancora che potenza audio avrà questo modello: sappiamo solo che sarà compatibile con Dolby Atmos, Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

La Smart TV LG OLED da 97 pollici 4K è dotata di un dissipatore interno di calore necessario a tenere a bada le temperature e a garantire il corretto funzionamento dell’elettronica per periori di utilizzo lunghi.

Il sistema operativo è LG webOS 22, che supporta il protocollo NFC Magic tap con cui effettuare il login ai siti attraverso la navigazione da browser web tv avvicinando il telefono allo schermo.

Smart TV LG OLED97G2: quando arriva

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di arrivo nei negosi per la Smart TV LG OLED97G2: sappiamo solo che arriverà nella seconda metà del 2022, al già citato prezzo di circa 25.000 euro. Il prezzo è veramente alto, anche considerando che il modello subito inferiore, LG OLED83G2 da 83 pollici, costa circa 9.000 euro.

Chiaramente questa Smart TV da 92 pollici 4K OLED di LG sarà un prodotto per pochi, che necessiterà un tecnico specializzato per l’installazione viste le dimensioni e il peso, che si prevede molto elevato.