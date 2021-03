Xiaomi Mi 10S ufficiale: caratteristiche e prezzo

Sarà presentato ufficialmente solo tra pochi giorni, eppure Xiaomi Mi 10S sta già facendo parlare di sé grazie a due dettagli di fondamentale importanza: il comparto tecnico e il prezzo. Infatti, se il secondo è decisamente contenuto, facendo rientrare lo smartphone nella fascia media, il primo è invece completamente al top: ecco perché.

Come lascia immaginare il nome, il nuovo telefonino dell’azienda produttrice cinese andrà a riempire un ulteriore posto all’interno della grande famiglia battezzata Mi 10, già particolarmente ricca di opzioni dai prezzi particolarmente differenti tra di loro. Si parte, infatti, dalla fascia economica con la serie Mi 10i, passando per quella media della linea Mi 10T, fino ad arrivare ai flagship della linea principale, caratterizzati da una dotazione tecnica più ricca e da un costo più elevato rispetto ai suoi fratelli minori. Riuscirà questo nuovo modello, tra i tanti, a farsi notare? Gli assi nella manica non mancano di certo.

Xiaomi Mi 10S, caratteristiche tecniche

Al momento, le informazioni sul nuovo smartphone della serie Mi 10 sono pochissime ma, come si nota a colpo d’occhio, tutte particolarmente ghiotte. Infatti, Xiaomi ha già confermato l’adozione di un processore Qualcomm Snapdragon 870, lo stesso utilizzato di recente sul modello di base della serie K40 di Redmi.

A questo si aggiunge quanto si evince dai report delle certificazioni TENAA e 3C, ovvero display da 6.67 pollici e alimentazione affidata a una batteria da 4680 mAh, con ricarica a 33W. Anche il comparto audio mira alla qualità: si tratterebbe, se confermato, di un sistema firmato da uno dei nomi di spicco del settore, ovvero Harman Kardon.

Ma ciò che più fa gola agli estimatori del brand è la fotocamera. Come chiarito proprio dall’azienda su Weibo, Xiaomi Mi 10S avrà a disposizione una quad-cam con sensore primario da 108 MP, perfettamente in linea con molti dei top di gamma attualmente presenti sul mercato. Completano le informazioni i tre colori in cui sarà disponibile il modello: nero, blu e bianco.

Xiaomi Mi 10S, data di uscita e prezzo

Per il nuovo smartphone dell’azienda cinese i tempi sono ormai più che maturi. Infatti, il debutto ufficiale di Xiaomi Mi 10S sul mercato della madre patria è stato messo in calendario già per il prossimo 10 Marzo. A confermare il lancio è stata la casa produttrice stessa, attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale presente sul sito di microblogging Weibo.

A fornire qualche informazione su quello che potrebbe essere il prezzo è stato, invece, il noto tipster Digital Chart Station. Secondo il tweet rivelatore, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 3500 yuan, cioè circa 450 euro, similmente al prezzo di Mi 10T al suo debutto. Resta dunque un solo dubbio: avverrà il lancio sui mercati esteri, dopo quello cinese? Per questo, però, bisognerà ancora attendere.