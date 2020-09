Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, due nuovi top di gamma low cost in arrivo

Continuano a trapelare indiscrezioni su due nuovi smartphone Xiaomi della serie Mi 10, cioè quella in cui rientrano i top di gamma di ultima generazione dell’azienda. Ora è la volta del Mi 10T e del Mi 10T Pro, apparsi in due pagine di Amazon Spagna con tanto di scheda tecnica e presunto design definitivo.

Si allarga quindi la famiglia della serie Mi 10, che oggi comprende già il Mi 10, il Mi 10 Pro, il Mi 10 Lite (per i mercati internazionali), il Mi 10 Lite Zoom (chiamato anche Mi 10 Youth Edition) e l’ultimo in ordine di presentazione, cioè il Mi 10 Ultra (solo per il mercato cinese, per ora). Già apparsi in rete sotto forma di render, questi nuovi smartphone Xiaomi di alta gamma hanno generato parecchi rumor in rete fino alla comparsa di specifiche tecniche e foto che ne mostrerebbero il presunto design ufficiale: bordi tondeggianti sulla parte anteriore, notch a foro per la fotocamera frontale e tre fotocamere posteriori. I due dispositivi sarebbero realizzati in vetro e metallo e questo potrebbe incidere abbastanza sul prezzo finale.

Mi 10T e Mi 10T Pro, scheda tecnica

Utilizziamo ancora il condizionale perché non ci sono conferme ufficiali, ma la scheda tecnica che è trapelata sembrerebbe riservare più di una sorpresa: innanzitutto Xiaomi avrebbe optato per un SoC Qualcomm Snapdragon 865 octa-core per entrambi i dispositivi, al posto del più costoso e potente Snapdragon 865+ inizialmente ipotizzato.

La differenza tra i due smartphone sarà nella memoria: il Mi 10T avrà 6GB di RAM, mentre il Mi 10T Pro avrà 8GB di RAM. I due modelli dovrebbero avere 128GB e 256GB di memoria interna. Lo schermo sarebbe un LCD IPS da 6,67 pollici, risoluzione di 2.340×1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che farà felici i gamer.

Non essendoci uno schermo OLED, ma un LCD, il sensore di impronte digitali è montato lateralmente. Le fotocamere posteriori si discostano da quelle del Mi 10 standard: nella versione T Pro dovrebbe esserci un sensore principale da 108 MP abbinato a un sensore da 20 MP con obiettivo ultra-wide e un tele da 12 MP. La fotocamera anteriore, invece, sarebbe da 20 MP.

Il Mi 10 T standard, invece, avrà la fotocamera principale da 64 MP mentre le altre saranno identiche. Entrambi i dispositivi saranno dotati di una buona batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 con MIUI 12.

Mi 10T e Mi 10T Pro, prezzo e data di uscita

Nessuna indiscrezione precisa sulla data di lancio di Mi 10T e Mi 10 T Pro se non un riferimento all’intenzione di Xiaomi di arrivare “presto” sul mercato globale con questi nuovi top di gamma Xiaomi.

A proposito di costi, pareri abbastanza discordanti trapelano in rete: se dalle foto apparse su Amazon Spagna veniva riportato il prezzo di 649/699 euro per il Mi 10 T Pro e di circa 550 euro per la versione standard, altre fonti riportano prezzi diversi e abbastanza più bassi e più credibili, perché i quelli riportati su Amazon sono troppo vicini a quelli del Mi 10 standard che ha uno schermo AMOLED.