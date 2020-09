Xiaomi Mi 10T Pro, il vero smartphone lowcost top di gamma: quanto costerà

Il nuovo smartphone lowcost Xiaomi Mi 10T Pro sarà un top di gamma e ora le prime indiscrezioni sul prezzo sono arrivate. La data di lancio del Mi 10T Pro è prevista entro la fine del 2020 insieme all’altro modello della serie, il Mi 10T, e le prime immagini del design sono apparse su diversi siti.

I due eredi della serie Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro arriveranno in vendita dapprima in India e poi saranno immessi nel mercato globale, tra cui anche l’Italia. Il Mi 10T Pro sarà equipaggiato con una fotocamera con risoluzione da 108 megapixel, oltre che un processore Qualcomm Snapdragon 865+ e una batteria super da 5000 mAh. Anche per la serie Mi 10T, però, non sarà disponibile la ricarica rapida. In compenso, lo schermo da 6.5 pollici OLED avrà una frequenza di refresh a 144 Hz. Tutte caratteristiche da top di gamma per un prezzo che potrebbe essere di circa 500 euro.

Xiaomi Mi 10T Pro, le caratteristiche

Le prime caratteristiche svelate del top di gamma Xiaomi Mi 10T Pro nella fascia degli smartphone lowcost riguardano il processore Snapdragon 865+, che supporta anche la connettività 5G, e può contare su 8 GB di RAM e diverse versioni di memoria interna, probabilmente a scelta tra 64 GB e 128 GB. Lo smartphone Xiaomi sarà dotato di un display da 6.5 pollici con tecnologia OLED e frequenza di refresh a 144 Hz. Anche il comparto fotocamera non è da meno, con una configurazione tripla e un sensore principale da 108 megapixel.

Xiaomi Mi 10T Pro, prezzo e data di lancio

Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro il 2020 e anche se da Xiaomi non sono arrivate conferme ufficiali sul prezzo, le prime indiscrezioni cominciano ad arrivare. Stando ai rumors, in India lo Xiaomi Mi 10T Pro sarà lanciato a 475 dollari circa, 400 euro al cambio attuale. Generalmente il costo degli smartphone in India è inferiore rispetto a quello di lancio in Italia, quindi il top di gamma lowcost potrebbe essere superiore, attestandosi tra i 500 e i 550 euro come fascia di prezzo.