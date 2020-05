Xiaomi Mi Band 5 svelata: ecco le caratteristiche

Dall’ente certificatore NCC di Taiwan arrivano le prime specifiche tecniche della nuova smartband di Xiaomi, la Mi Band 5, mentre dal sito di Indonesia Telecom arriva la notizia che la Redmi Band già venduta in Cina arriverà sul mercato internazionale con il nome di Mi Smart Band 4C. Due prodotti molto attesi, quindi, stanno per arrivare sul mercato.

La Mi Band 5 è stata individuata con il codice XMSH10HM, mentre la precedente Mi Band 4C era stata registrata come XMSH07HM e la Mi Band 3 come XMSH05HM. Non c’è quindi il nome ufficiale, ma la Mi Band 5 si attende da tempo. A proposito di lancio: non c’è ancora una data ufficiale, né per la Mi Band 5 né per la Mi Smart Band 4C, ma la registrazione presso gli enti di certificazione di solito segue di poche settimane la presentazione ufficiale dei prodotti. È quindi ragionevole pensare che non passeranno molti mesi prima di poter comprare queste due smart band anche in Europa.

Mi Band 5: caratteristiche tecniche

Le novità della Mi Band 5 di Xiaomi, rispetto alla precedente Mi Band 4, saranno soprattutto due: un display un po’ più grande e la connessione NFC. Cioè le uniche due cose che si potevano migliorare della smart band precedente, che per il resto ha ottime caratteristiche ad un ottimo prezzo. Per la precisione la nuova Mi Band 5 avrà un display da 1,2 pollici, contro 0,95 pollici della Mi Band 4, sempre in tecnologia OLED. Sull’NFC, invece, c’è poco da aggiungere: è una funzionalità richiesta da molti, soprattutto per i pagamenti contactless.

Mi Band 4C: caratteristiche tecniche

La Mi Band 4C, nome in codice HMSH01GE, sarà una una Redmi Band ribrandizzata. E quindi avrà le stesse caratteristiche tecniche: schermo TFT da 1,08 pollici, connessione USB-A (dentro una delle estremità del cinturino) e batteria in grado di tenere acceso il dispositivo per 14 giorni. Può tracciare le attività sportive tramite 5 programmi predefiniti, contare i passi, le calorie e monitorare il sonno. È anche impermeabile fino a 5 atmosfere, quindi la possiamo tenere al polso anche mentre nuotiamo. Ma, soprattutto, la Redmi Band ha un prezzo incredibile: solo 30 euro.