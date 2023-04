Xiaomi, il robot lavapavimenti e aspirapolvere costa pochissimo: offerta imperdibile

Mi sono appassionata al giornalismo dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica. Adoro leggere, soprattutto gli scrittori contemporanei, e sono da sempre grande fan delle serie televisive.

Versatili, facili da utilizzare e incredibilmente utili. I robot aspirapolvere sono diventati ormai parte della routine quotidiana di una sostanziale fetta di popolazione: permettono di risparmiare tempo ed energia, pulendo il pavimento di casa in autonomia anche quando non ci siamo. E ora che sono anche in grado di lavare il pavimento, "rischiano" di diventare irrinunciabili.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, ad esempio, è dotato di un avanzato sistema di mappatura e navigazione che gli consente di muoversi in autonomia anche negli appartamenti più "affollati" e assicurare così una pulizia accurata e duratura dei pavimenti. Il tutto a un prezzo eccezionale: l’offerta top di oggi su Amazon, infatti, permette di risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, facendolo diventare un assoluto best-buy di categoria.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un sistema di pulizia potente e avanzato, ma non solo. Il vero punto di forza dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 sta nel sistema di navigazione smart, capace di realizzare planimetrie accurate di qualunque appartamento e guidare con maestria il robot nel percorso più efficiente. Il sistema di navigazione visiva ad alta velocità è infatti in grado di individuare ostacoli lungo il percorso e studiare il tragitto migliore per assicurare un levato livello di pulizia e minor consumo di batteria.

Un lavoro utile anche per realizzare scansioni accurate degli ambienti da condividere con l’app per smartphone e ottimizzare ulteriormente il processo di pulizia. Dal telefonino sarà infatti possibile creare piani di pulizia differenziati a seconda dei giorni o delle occasioni, inserendo aree all’interno delle quali il robot non deve entrare.

Il sistema di pulizia con ventola di aspirazione da 2.700 Pa e spazzole esagonali è in grado di catturare la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere, mentre il serbatoio d’acqua è sufficiente per pulire superfici fino a 150 metri quadrati. La batteria a lunga durata assicura un’autonomia fino a 110 minuti: sarete così in grado di pulire più volte il pavimento con una singola carica (ma dipende ovviamente dalla grandezza del vostro appartamento).

Xiaomi, sconto imperdibile sul robot aspirapolvere e lavapavimenti: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sullo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 è di quelle da non lasciarsi scappare per nessuna ragione. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese può infatti essere acquistato con uno sconto del 32% e un risparmio sul listino di oltre 110 euro. Il prezzo scende infatti a 239,50 euro, contro i 349,99 euro consigliati dallo stesso produttore.

