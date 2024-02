Xiaomi P1E, lo smart TV lowcost a un prezzo stracciato: sconto spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Solitamente leghiamo il nome di Xiaomi agli smartphone e agli smartwatch, ma il colosso cinese da diversi anni ha portato in Italia anche molti altri dispositivi, alcuni dei quali disponibili a un super prezzo. In pochi lo sanno, ma Xiaomi utilizza la stessa filosofia che l’ha resa grande nella telefonia, anche nel mondo degli smart TV. La dimostrazione è questo televisore Xiaomi P1E da 32 pollici disponibile oggi in offerta su Amazon al minimo storico grazie allo sconto speciale del 31%. Il prezzo è veramente mini: lo paghi poco più di 150 euro e fai un super affare.

Lo Xiaomi P1E da 32 pollici ha tutto quello che richiedi solitamente in un dispositivo di questo genere. Uno schermo con una buona qualità delle immagini, dimensioni contenute e anche un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming (a bordo è presente Android TV). Chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile e ti consigliamo di approfittare subito di questa occasione: ne sono state vendute già più di 500 in questo ultimo mese e le scorte potrebbero terminare presto.

Xiaomi P1E da 32 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La classica offerta per cominciare al meglio il weekend. Da oggi trovi lo smart TV Xiaomi P1E da 32 pollici in promo a un prezzo di 159 euro grazie allo sconto del 31%. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per uno smart TV con queste caratteristiche e dimensioni. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Hai anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Xiaomi P1E da 32 pollici: la scheda tecnica

Trovare uno smart TV da 32 pollici con ottime caratteristiche è sempre più complicato. I produttori si concentrano soprattutto su dispositivi con schermi più grandi e i televisori da 32 pollici con buone caratteristiche sono sempre di meno. Per questo motivo quando se ne trova uno in offerta e con un ottimo rapporto qualità-prezzo bisogna approfittarne immediatamente.

Questo Xiaomi P1E ha tutto quello che si richiede a un dispositivo del genere. Lo schermo, come già ripetuto, ha una diagonale da 32 pollici e assicura ottime immagini molto realistiche, anche grazie al pannello LED. Le dimensioni sono super compatte e non avrai problemi a posizionarlo in camera da letto o in cucina.

Uno dei punti forti del televisore è sicuramente la presenza del sistema operativo Android TV. Hai accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni, a partire da tutte le piattaforme di video streaming più utilizzate: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV e tantissime altre. Ogni sera puoi scegliere quale film o serie TV vedere in base ai tuoi gusti personali.

Come tutti gli smart TV Android, è presente anche Google Assistente che ti permette di gestire il televisore con un semplice comando vocale. Ma non solo, puoi anche comandare i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano di casa. Nella scatola è presente anche il telecomando Bluetooth che funziona da qualsiasi angolazione e con tasto specifico per attivare l’assistente vocale. Supporta anche il Chromecast: puoi trasmettere sul televisore i contenuti presenti sullo smartphone o sul tablet.

