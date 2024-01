Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 è un ottimo tablet di fascia intermedia, un prodotto affidabile e intuitivo da utilizzare per la produttività quotidiana e l’intrattenimento, da acquistare a un costo decisamente accessibile.

Con le offerte Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo dispositivo a un prezzo poco superiore ai 300 euro, un’offerta davvero interessante che potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo.

Xiaomi Pad 6 – Qualcomm Snapdragon 870 – Versione 8/128 GB

Xiaomi Pad 6: scheda tecnica

Xiaomi Pad 6 ha un display LCD LTPS da 11 pollici con risoluzione WQHD+ (2.880×1.800 pixel) e refresh rate variabile fino 144 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 3, un’ottima soluzione per proteggere il device da graffi, urti e cadute accidentali. Il tablet è inoltre compatibile con il Dolby Vision e l’HDR10.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 870, un SoC decisamente potente (è l’evoluzione dello Snapdragon 865, usato dai telefoni top di gamma di pochissimi anni fa) a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore da 13 MP (f/2,2) con autofocus veloce PDAF e un sensore frontale da 8 MP, utile per selfie e videochiamate e posizionato sul lato più lungo del device, in modo da semplificarne l’utilizzo in modalità orizzontale. Il comparto audio, invece, comprende quattro microfoni e quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos e compatibili con il formato Hi-Res Audio.

Interessante sottolineare la presenza di Conference Tools, una potente suite di strumenti sviluppata per ottimizzare le videochiamate, cancellando il rumore di fondo e sfruttando il FocusFrame per mantenere il soggetto inquadrato sempre al centro dello schermo.

Tra le opzioni di connettività ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 3.2 Gen. La batteria è da 8.840 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI 14 ottimizzato per tablet.

Infine Xiaomi Pad 6 è compatibile con la Xiaomi Smart Pen e la tastiera Smart Touch, due accessori da acquistare separatamente e pensati per sfruttare al meglio le potenzialità di questo tablet in tutte le operazioni legate alla produttività.

Xiaomi Pad 6: l’offerta su Amazon

Xiaomi Pad 6 è un buon tablet, sviluppato appositamente per la produttività quotidiana (grazie soprattutto ai due accessori opzionali di cui sopra) e per le l’intrattenimento, rappresentando un’ottima soluzione per godere pienamente dei propri contenuti in streaming preferiti grazie allo schermo ad altissima risoluzione e al raffinato sistema audio.

Il prezzo di listino è di 338,31 euro, ma con le offerte Amazon per le prossime ore si scende a 306,40 euro (-9%, -31,91 euro) uno sconto interessante che permette di risparmiare qualcosa e portare a casa un prodotto di ottima fattura.

