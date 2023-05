Xiaomi Redmi Note 11S, prezzo crollato: va comprato subito

Non sempre, nel settore degli smartphone, a un prezzo di listino basso corrisponde un dispositivo dotato di una scheda tecnica di pessima qualità. Anzi: può capitare di imbattersi in un telefonino caratterizzato da un eccezionale rapporto qualità/prezzo, che ha ben poco da invidiare a device ben più costosi.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S, ad esempio, è un dispositivo versatile, che possiamo utilizzare senza grossi problemi sia per lavoro sia per svago. Merito di un comparto hardware decisamente valido, grazie al quale possiamo eseguire anche le app più pesanti senza che le prestazioni generali del device ne risentano troppo. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un assoluto best buy di segmento: una promozione da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo.

Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 GB

Xiaomi Redmi Note 11S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, il Redmi Note 11S è in grado di fare breccia nel vostro cuore sin dal primo sguardo. E non tanto per il design elegante e curato nei dettagli, ma quanto per il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici. Un pannello valido, caratterizzato da una gamma cromatica ampia e luminosità di picco di 1000 Nits, capace di garantire ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento di 90 Herzt assicura un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni, anche con le app più esigenti.

Sotto al display trova spazio il SoC MediaTek Helio G96 (con GPU Mali-G57 MC2), supportato da 6 gigabyte di memoria RAM. Un processore sufficientemente potente per eseguire anche app di fotoritocco o montaggio video, grazie al quale potremo sfruttare lo smartphone medio gamma del produttore cinese sia per lavorare, sia per divertirci nel tempo libero. Lo spazio di archiviazione da 128 gigabyte è più che sufficiente per installare tutte le app che si vogliono e salvare foto e video anche in alta risoluzione.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da quattro sensori grazie al quale realizzare scatti degni di una fotocamera digitale di gamma medio-alta. Il sensore principale da 108 megapixel, accoppiato a un obiettivo grandangolare con apertura f/1.9, consente di realizzare scatti e video caratterizzati da colori vibranti e realistici. Non manca poi un obiettivo ultra-grandangolare (con campo visivo di 118°) e sensore da 8 megapixel; un’ottica macro con sensore da 2 megapixel; e un sensore di profondità con risoluzione 2 megapixel per catturare ritratti naturali e realistici.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 5.000 mAh, che consentirà di arrivare a fine giornata senza doversi preoccupare della carica residua. E se anche ci dovessimo trovare con la batteria agli sgoccioli, nessun problema: la ricarica veloce da 33 Watt permette di ottenere ore supplementari di autonomia con una manciata di minuti di carica.

Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone più venduto: sconto e prezzo finale

Come detto, il Redmi Note 11S è un dispositivo versatile, che permette di svolgere la stragrande maggioranza delle attività quotidiane senza troppi grattacapi. Un telefonino che diventa best-buy grazie allo sconto del 41% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistando oggi il medio gamma cinese lo si pagherà solamente 178 euro, con un risparmio di oltre 120 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Xiaomi Redmi Note 11S 6+128 GB