Redmi Note 12 a prezzo stracciato: mai così conveniente

Non sempre per acquistare uno smartphone funzionale e versatile è necessario spendere centinaia e centinaia di euro. Spesso, infatti, è possibile trovare dispositivi che permettono di lavorare, giocare e scattare belle foto spendendo meno di 200 euro.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 ne è un esempio lampante. Nonostante un prezzo di listino molto più che interessante, lo smartphone del produttore cinese ha tutto ciò di cui si ha bisogno per il lavoro in mobilità, per giocare e scattare foto da pubblicare sui propri profili social. Un dispositivo "all-around" disponibile oggi a un prezzo stracciato su Amazon. Grazie alla promozione top sul portale di e-commerce per eccellenza risparmi decine e decine di euro su uno dei migliori dispotivi per rapporto qualità/prezzo.

Redmi Note 12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminosissimo display AMOLED da 6,67 pollici, lo Xiaomi Redmi Note 12 assicura un’esperienza visiva senza paragoni. Colori e immagini sono più realistici che mai, mentre la frequenza di aggiornamento massima da 120 Hz (supporta anche 30 Hz e 60 Hz) consente di non avere rallentamenti o effetto scia durante scene d’azione o mentre stai giocando con videogame sparatutto.

Merito anche del SoC Snapdragon 685 (coadiuvato da 4 gigabyte di RAM), grazie al quale sarà possibile eseguire anche le app più pesanti senza accusare rallentamenti. Potrai facilmente utilizzare app di lavoro o creatività (come Word, Excel, app per posta o app di fotoritocco) senza che il funzionamento del dispositivo ne risenta.

Nella parte posteriore trova invece spazio un comparto fotografico composto da tre sensori di alto livello. Il sensore principale da 50 megapixel è abbinato a un luminoso obiettivo con apertura f/1.8, grazie al quale realizzare ottimi scatti anche in condizione di luce precaria. Il secondo sensore da 8 megapixel è abbinato a un obiettivo ultra-grandangolare con apertura f/2.2 mentre il terzo e ultimo sensore da 2 megapixel è abbinato a un obiettivo macro.

Sul fronte dell’autonomia, infine, c’è ben poco di cui preoccuparsi. La batteria da 5.000 mAh ti fa arrivare facilmente a fine giornata con della carica residua: non avrai così la necessità di caricarlo durante la notte, andando a rovinare la batteria. E nel caso in cui ti dovessi trovare a metà giornata con la batteria agli sgoccioli, nessun problema: il caricatore da 33 Watt ti permette di ricaricarlo in manciata di minuti.

Xiaomi, smartphone a prezzo imperdibile: sconto e offerta

Un dispositivo versatile e completo, oggi disponibile a un prezzo da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Lo Xiaomi Redmi Note 12 è infatti acquistabile con uno sconto del 32%, che fa risparmiare decine di euro e scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Lo smartphone del produttore cinese costa 189,90 euro contro i 279,90 euro del prezzo di listino: acquistandolo oggi risparmi ben 90 euro.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è disponibile al minimo storico anche nella colorazione Ice Blue (link offerta).

