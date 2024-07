Redmi Note 12 Pro, prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Luglio comincia nel migliore dei modi grazie alle nuove promo appena lanciate da Amazon sul sito di e-commerce. Offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti, tra cui quelli più desiderati dagli utenti. E tra i più desiderati c’è sicuramente lo smartphone. Tra le tante promo disponibili, ne abbiamo selezionato una che ti permette di fare un grandissimo affare. Riguarda il Redmi Note 12 Pro, smartphone medio di gamma di Xiaomi che oggi trovi a un prezzo mai visto prima e lo paghi veramente poco, meno di 190 euro.

Uno smartphone che rispecchia a pieno la filosofia del brand cinese. Assicura ottime prestazioni, è dotato di componenti di ultima generazione e soprattutto assicura un rapporto qualità-prezzo unico. Oltre a uno schermo di grandi dimensioni e con una luminosità elevatissima, lo smartphone è dotato di una fotocamera professionale e di una batteria a lunghissima durata. Esattamente quello che cerchi solitamente in dispositivi di questo genere. Il nostro consiglio è di approfittarne subito, la promo potrebbe terminare a breve.

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una super occasione che ti permette di approfittare del minimo storico. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 189,80 euro, il prezzo più basso mai registrato in questo ultimo periodo per lo smartphone cinese. Il risparmio è di circa 100 euro e la disponibilità è immediata. Lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Prestazioni al top al prezzo di un entry level. Il Redmi Note 12 Pro è uno smartphone super equilibrato, perfetto per chi sta cercando un telefono con ottime prestazioni, ma che costa poco.

La qualità è veramente ottima e lo si intuisce subito, già a partire dal display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici realizzato con materiali flessibili che lo rendono ancora più luminoso. La frequenza di aggiornamento arriva fino a un massimo di 120 Hz e lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Presente anche la modalità lettura che offre un’esperienza simile a quella su carta, affaticando meno gli occhi. La modalità luce solare, invece, rende lo schermo visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono ottime grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Il merito è della tripla fotocamera presente nella parte posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. Il sensore è dotato di stabilizzatore ottico dell’immagine, per video e foto perfette anche nelle situazioni più complicate. Presente anche il motore di imaging di Xiaomi che assicura immagini super definite.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh che ti accompagna senza troppi problemi per tutto il giorno e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica turbo da 67 W che impiega poco più di trenta minuti per assicurare il 100% di autonomia.

