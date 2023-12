Xiaomi, il robot aspirapolvere costa pochissimo: lo sconto è incredibile

Fonte foto: Amazon

Un aspirapolvere venuto dal futuro, autonomo e ricco di funzioni. Questo, in estrema sintesi, è l’aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S10. Capace di mappare l’ambiente domestico con estrema precisione, di evitare gli ostacoli e con un’autonomia superiore alle due ore. L’elettrodomestico per la casa perfetto da acquistare in questi ultimi giorni del 2023: se volete farvi un auto-regalo con le mance di Natale, questo è il dispositivo che fa per voi. Soprattutto grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi, infatti, è disponibile al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Il merito è del super sconto del 46% che te lo fa pagare praticamente la metà risparmiando più di 150 euro sul prezzo di listino. Una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Non lasciartela sfuggire: potrebbe terminare molto presto.

Xiaomi Robot Vacuum S10

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Robot Vacuum S10: prezzo e offerta su Amazon

Un’offerta sensazionale da cogliere al volo. Oggi lo Xiaomi Robot Vacuum S10 è in offerta praticamente a metà prezzo grazie allo sconto del 46% che fa scendere il prezzo a 181,56 euro. Il risparmio è di poco superiore ai 150 euro e puoi anche ammortizzare la spesa utilizzando il servizio Cofidis che ti permette di dilazionare il pagamento a rate. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito. hai a disposizione fino al 31 gennaio 2024.

Xiaomi Robot Vacuum S10

Xiaomi Robot Vacuum S10: caratteristiche e funzioni

Xiaomi Robot Vacuum S10 è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata. Il sensore di distanza laser all’avanguardia permette un posizionamento preciso e misurazioni accurate della distanza. Ma non solo precisione, anche estrema potenza, grazie al potente motore senza spazzole, il che gli consente di rimuovere polvere e capelli con facilità. È inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua intelligente che rilascia l’acqua in modo uniforme per assicurare un’umidità costante senza bagnare il pavimento. Sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per i diversi materiali del pavimento. Ma è giusto accennare anche del pratico contenitore della polvere 2-in-1.

Xiaomi Robot Vacuum S10 esegue un movimento a forma di S, il che assicura efficienza nella pulizia, ma anche un movimento a forma di Y, che a sua volta simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per assicurare una rimozione efficace delle macchie sul pavimento. I numerosi e sofisticati sensori fanno sì che questo straordinario elettrodomestico riconosca e scansi gli ostacoli. La batteria da 3200 mAh alimenta il robot aspirapolvere per un massimo di 130 minuti di pulizia in modalità standard. Può essere gestito tramite app Xiaomi Home, scaricabile gratuitamente sia per iOS e Android. Ma anche a voce, tramite Alexa o Google Assistant.

Xiaomi Robot Vacuum S10