Xiaomi S1 Active: prezzo in picchiata, l’offerta è imperdibile

Su Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active in offerta a 119,96 euro: il rapporto qualità/prezzo per lo smartwatch è al top

Il settore degli smartwatch ha un nuovo punto di riferimento: Xiaomi Watch S1 Active, infatti, diventa ancora più conveniente grazie ad uno sconto del 40% applicato in questo momento da Amazon con la nuova offerta di oggi. Si tratta di una promozione davvero interessante: il Watch S1 Active, infatti, è un dispositivo completo, ideale per chi è alla ricerca di uno smartwatch ricco di funzionalità. Con il taglio di prezzo in corso, Watch S1 Active diventa un vero e proprio best buy del settore.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare Xiaomi Watch S1 Active in sconto a 119,96 euro, grazie ad un taglio del 40% rispetto al prezzo di listino di 199,99 euro. L’offerta riguarda la variante con colorazione Black dello smartwatch. Sfruttando l’offerta è ora possibile acquistare il modello di Xiaomi con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.

Xiaomi Watch S1 Active

Le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Watch S1 Active

Lo Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch completo, ideale per poter contare su di un dispositivo sempre sincronizzato con il proprio smartphone ma anche per monitorare l’attività fisica e la propria salute, grazie alla gamma completa di sensori presenti sotto la scocca. Il dispositivo di Xiaomi può contare su di un display circolare da 1,43 pollici con tecnologia AMOLED in grado di garantire una visibilità ottimale in tutte le condizioni d’uso, anche sotto la luce diretta del sole.

La ghiera è in metallo e c’è anche il supporto GPS dual band per una geolocalizzazione rapida. Con lo Xiaomi Watch S1 Active è possibile monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale e accedere anche alle funzioni per il monitoraggio della SpO2 e del sonno. Per l’allenamento, il dispositivo è in grado di tenere traccia di 117 modalità di fitness differenti.

C’è anche la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Da notare, inoltre, la presenza del chip NFC che consente di effettuare pagamenti direttamente con il dispositivo. In più, Watch S1 Active può contare anche sul supporto alle chiamate telefoniche via Bluetooth. Lo smartwatch di Xiaomi è promosso anche per quanto riguarda l’autonomia: grazie alla batteria integrata da 470 mAh e all’algoritmo IA per la gestione dei consumi, infatti, con una carica è possibile contare su 12 giorni di utilizzo standard.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: rapporto qualità/prezzo al top

Grazie alla nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active con uno sconto del 40%. L’offerta abbatte il prezzo del dispositivo fino a 119,96 euro, con un risparmio di 80 euro sul listino. Con queste condizioni, lo smartwatch di Xiaomi si caratterizza per un rapporto qualità/prezzo al top, risultando la scelta ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un modello completo o, più in generale, di un wearable con funzionalità superiori rispetto a quelle di una smartband e con prezzo accessibile.

Xiaomi Watch S1 Active