Xiaomi, il prezzo di questo smartwatch sprofonda: è da comprare subito

Il mese di ottobre non poteva cominciare in maniera migliore per chi è alla ricerca di offerte straordinarie da cogliere al volo. E non stiamo esagerando. Da oggi su Amazon troviamo in offerta lo Xiaomi Watch S1 Active, uno smartwatch lanciato sul mercato da un po’ di tempo, ma che si rivela essere ancora super performante e con ottime caratteristiche e funzionalità. D’altronde riceve abitualmente gli aggiornamenti software da parte dell’azienda cinese e ha sempre funzioni aggiornate. La notizia importante di oggi, però, è la promo disponibile sul sito di e-commerce: lo smartwatch Xiaomi è scontato di ben il 60%, con il prezzo che crolla al minimo storico. Costa meno di 80€ e diventa immediatamente un best-buy.

Le caratteristiche e le funzionalità sono quelle tipiche di uno smartwatch top di gamma. Schermo di grandi dimensioni e con un’ottima luminosità, tanto da renderlo visibile anche sotto la luce del sole. A bordo sono presenti più di 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Senza contare i sensori di ultima generazione che monitorano in ogni momento i principali parametri vitali. Un orologio smart completo e che non teme paragoni, e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch S1 Active: funzionalità e caratteristiche

Le migliori funzionalità che puoi trovare per uno smartwatch a un prezzo mai visto prima. Il costo a cui lo troviamo oggi non deve ingannare: lo Xiaomi Watch S1 Active è a tutti gli effetti un orologio smart top di gamma con funzioni e caratteristiche avanzate. Per capirlo basta vedere lo schermo: un display AMOLED da 1,43" ad alta risoluzione e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces disponibili e messe a disposizione gratuitamente dal colosso cinese. Anche il design cattura lo sguardo: il classico quadrante circolare è impreziosito da una ghiera in metallo.

Come si può intuire dal nome, l’orologio è pensato per gli amanti del fitness. Non a caso a bordo troviamo ben 117 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale come basket, tennis, nuoto, e allenamento a intervalli ad alta intensità. A queste si aggiungono la corsa all’aperto, ciclismo, trekking, escursione e tante altre. Per ogni modalità di allenamento lo smartwatch raccoglie i dati in modo molto preciso e puntuale e puoi analizzarli una volta completata l’attività fisica. L’orologio è anche impermeabile fino a 50 metri sott’acqua. Non manca il chip GNSS che supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati la localizzazione è super precisa.

I sensori presenti sotto la scocca monitorano ventiquattro ore su ventiquattro anche il tuo stato di salute. Frequenza cardiaca in tempo reale e ti avvisa se nota qualche dato anomalo, in modo che tu possa controllare cosa c’è che non va. Lo smartwatch effettua anche la curva della frequenza cardiaca a riposo. Disponibile anche il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, con consigli su cosa fare per migliorare il riposo notturno. Grazie al rilevamento dello stress conosci la tua stanchezza mentale con gli esercizi di respirazione puoi migliorare il tuo benessere mentale. Presente anche l’app per la salute femminile.

Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate in entrata, oppure ricevere le notifiche dei messaggi. Con lo smartwatch puoi anche pagare la spesa o il conto al ristorante in modalità contactless (solo per le carte Mastercard). Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di circa 12 giorni.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così non bisogna far altro che acquistarlo immediatamente. Se siete alla ricerca di una promo eccezionale per uno smartwatch, oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 Active in offerta a un prezzo di 79,80€, con uno sconto di ben il 60%. Inutile dire che lo paghi molto meno della metà ed è una delle migliori offerte disponibili su Amazon oggi. Il risparmio è di ben 120€. Il prodotto viene spedito direttamente e per la consegna devi aspettare pochissimo. Per effettuare il reso hai ben 30 giorni di tempo. Acquistalo subito, non farti scappare questa super promo.

