Xiaomi, la scopa elettrica non è mai stata così conveniente: la paghi pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Leggera, potente e, soprattutto, economica. Un "tris d’assi" capace di rendere la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus una delle migliori scope elettriche senza fili oggi disponibili sul mercato. Un elettrodomestico indispensabile, disponibile oggi su Amazon a un prezzo molto più che interessante.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Forte di un motore digitale in grado di adattare la propria potenza al materiale da pulire, la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus ti permetterà di pulire velocemente pavimenti e altre superfici di casa, facendoti risparmiare tempo e fatica. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di settore: acquistandola potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Ma procediamo con ordine.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e maneggevole, la scopa elettrica del produttore cinese ti permette di pulire con velocità e facilità tutte le superfici di casa. Merito dei vari accessori che è possibile collegare al potente motore digitale ad alta velocità e che consentono di trasformare la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus in un aspirabriciole, aspirapolvere e altri elettrodomestici utili alla pulizia domestica. La spazzola principale, invece, è dotata di un sistema anti-groviglio che impedisce la formazione di blocchi di polvere che ridurrebbero la capacità di aspirazione della G9 Plus di Xiaomi.

Al resto ci pensa il motore digitale ad alta velocità che, con i suoi 120 Wa di potenza, è in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato e pesante. Sarà così possibile pulire pavimenti e superfici varie già alla prima passata, risparmiando tempo e fatica. Vi basterà regolare la velocità di funzionamento in base alla superficie da pulire e il gioco è fatto.

Il sistema di filtrazione a 5 livelli, invece, assicura che tutta l’aria che fuoriesce dal motore sia priva di resuidi di ogni genere, virus e batteri inclusi. I vari filtri di cui la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è dotata (filtro in rete metallica, filtro in schiuma ad alta densità e filtro a cono) sono in grado di trattenere fino al 99,97% di polveri sottili. E sarà sufficiente lavarli sotto acqua corrente per ripristinarne la piena funzionalità.

La batteria, infine, assicura un’autonomia fino a 60 minuti di utilizzo: più che sufficiente per pulire casa più volte al giorno.

Xiaomi, la scopa elettrica è in esclusiva su Amazon: sconto e prezzo finale

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è disponibile in esclusiva su Amazon a un prezzo senza precedenti. La scopa elettrica senza fili del produttore cinese è disponibile con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola oggi, la pagherete solamente 199,00 euro, con un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus