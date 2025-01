Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è crollato: oggi costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Tutti conoscono Xiaomi per i suoi smartphone, ma in pochi sanno che il colosso cinese in questi anni ha investito anche su tantissimi altri prodotti, tra cui gli smartwatch. E oggi vi parliamo proprio di uno degli orologi intelligenti lanciati in questo ultimo periodo e disponibili in super promo su Amazon: lo Xiaomi Watch 2. L’offerta è veramente unica e per capirlo basta citare un dato: lo sconto sfiora il 50% ed è disponibile al prezzo più basso di sempre. Una promo straordinaria e con nessun punto debole: trovare di meglio a poco più di 100 euro è veramente complicato.

Lo Xiaomi Watch 2 è il classico orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni. Comodo da indossare, dotato di uno schermo con dimensioni generose, lo smartwatch monitora costantemente i tuoi parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue) e la qualità dei tuoi allenamenti, grazie a oltre 160 modalità di allenamento. La presenza del sistema operativo WearOS di Google lo rende ancora più speciale: hai a disposizione app come Google Maps, Google Assistente e Google Wallet. Un’occasione imperdibile da non farsi scappare per nessun motivo.

Xiaomi Watch 2: offerta, prezzo e sconto Amazon

Una di quelle promo da cogliere al volo. Da oggi trovi lo Xiaomi Watch 2 in offerta a un prezzo di 103,99 euro, con uno sconto del 25% rispetto a quello mostrato nella pagina prodotto. Se, invece, prendiamo come riferimento quello di lancio (199,99 euro), ecco che lo sconto diventa quasi del 50%. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Lo puoi provare con tutta calma: Amazon ti offre ben 30 giorni di tempo per il reso gratuito. Con un orologio così difficilmente resterai deluso.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch che in molte occasioni puoi utilizzare come se fosse uno smartphone. Lo Xiaomi Watch 2 si basa sul sistema operativo WearOS di Google che mette a disposizione tutte le sue app migliori, da Google Maps per non perdere mai l’orientamento quando fai le escursioni, a Google Wallet per pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Un orologio completo e pensato per l’utilizzo quotidiano, anche grazie a uno schermo da ben 1,43 pollici ad alta luminosità e che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces che hai a disposizione.

Lo Xiaomi Watch 2 è tra i top di gamma di mercato anche per le funzioni che offre. Funzioni supportate dall’ottimo processore Snapdragon W5+ Gen1 supportato anche da 2 gigabyte di RAM e da 32 gigabyte di memoria interna (quanto basta per installare tutte le applicazioni che vuoi). Lo smartwatch è anche il compagno perfetto per gli allenamenti quotidiani. Hai a disposizione più di 160 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. Monitori tanti aspetti differenti e puoi anche confrontare l’andamento delle prestazioni nel tempo tramite l’app dello smartphone.

Non manca un set di sensori di ultima generazione che tiene sotto controllo il tuo stato di salute. In pochissimi secondi puoi avere una panoramica dei tuoi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ti avvisa in tempo reale se rileva qualche parametro troppo elevato. Presente anche il monitoraggio del sonno che ti invia un report ogni mattina su come hai riposato durante la notte. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia abbastanza elevata.

