YAMAHA, la soundbar wireless a prezzo stracciato: va comprata subito

Un suono limpido e avvolgente, capace di restituire un’esperienza paragonabile a quella delle sale cinematografiche. Un vero e proprio toccasana per le orecchie dei cinefili, da sempre alla ricerca di un audio di qualità superiore rispetto a quello degli altoparlanti dei TV per godere al meglio dei loro film e serie TV preferite.

La soundbar wireless YAMAHA SR-C30A offre tutto questo e molto di più. Compatta e versatile, è caratterizzata da una qualità audio di livello superiore: sfruttando varie tecnologie è in grado di garantire un’esperienza di ascolto che non teme paragoni, anche rispetto a dispositivi decisamente più costosi. Il prezzo, infatti, è uno dei veri e propri punti di forza della soundbar del produttore giapponese: grazie all’offerta top di oggi su Amazon puoi risparmiare più di 100 euro.

YAMAHA SR-C30A scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Piccola sì, ma senza compromessi. La YAMAHA SR-C30A è una soundbar compatta con dimensioni ridotte del 30% rispetto a quelle delle altre soundbar con qualità audio comparabile. Nonostante sia più piccola, però, non dovrete fare alcuna rinuncia o scendere a compromessi sul fronte della qualità e della potenza audio.

La soundbar in offerta su Amazon, infatti, offre un sonoro limpido e avvolgente, con un’esperienza di ascolto paragonabile a quella di una sala cinematografica. Il suono ottimamente calibrato, infatti, vi permette di godere al meglio dell’audio dei vostri film e serie TV preferite. E nel caso in cui ci sia qualcosa che stona, non preoccupatevi: le quattro modalità di ascolto preimpostate vi permetteranno di godere sempre della miglior esperienza d’ascolto, indipendentemente dal programma che state guardando.

Il subwoofer senza fili si sincronizza tramite connessione Bluetooth e vi permette di sfruttare al meglio lo spazio che avete in casa. Potrete scegliere di posizionarlo dove vorrete, così da ottimizzare non solo le spaziature in casa, ma anche la resa sonora del dispositivo. Potrete spostarlo come preferite, così da evitare fastidiosi riverberi.

Non importa, poi, il volume che deciderete di impostare. Grazie alla tecnologia Adaptive Low Sound, la YAMAHA SR-C30A è in grado di offrire un suono pieno e dettagliato anche quando il volume è al minimo. Potrete così godere della migliore esperienza d’ascolto senza disturbare le altre persone che sono in casa con voi.

L’installazione e la configurazione, infine, sono quanto di più semplice si possa sperare. Del subwoofer wireless abbiamo già parlato: avrete la libertà di posizionarlo ovunque vorrete, senza alcuna costrizione. L’app dedicata Sound Bar Remote di YAMAHA permette infine di configurarla intuitivamente dal vostro smartphone, così da poterne gestire con facilità tutte le funzioni.

La soudbar top a prezzo stracciato: sconto e offerta

Una soundbar completa e versatile, dunque, disponibile a un prezzo a dir poco eccezionale. La YAMAHA SR-C30A è infatti una delle migliori offerte che troverete oggi su Amazon. Merito dello sconto del 43% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Acquistandola oggi la pagherete 199,90 euro, con un risparmio considerevole rispetto al listino del produttore giapponese: ti costa ben 150 euro in meno rispetto ai 349,99 euro del prezzo consigliato da YAMAHA.

