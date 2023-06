YouTube, a cosa serve la nuova modalità 1080p Premium

Da alcuni mesi YouTube sta testando, rendendola disponibile ad alcuni utenti (non solo negli Stati Uniti), una nuova modalità chiamata “1080p Premium“. La si trova tra le opzioni di qualità del video, insieme alle già note 1080p, 720pm 480p, 360p, 240p e 144p e alle meno diffuse 1440p (Quad HD) e 2160p (4K).

Vista per la prima volta su alcuni dispositivi iOS a inizio primavera, ora la nuova modalità 1080p Premium comincia ad apparire anche ad alcuni utenti Android e Android TV/Google TV. Il funzionamento, però, è lo stesso su qualunque dispositivo perché tale modalità è realizzata “lato server” da YouTube e non dipende dall’hardware di riproduzione.

Cosa vuol dire 1080p Premium

Partiamo dalla definizione di 1080p Premium. Chiaramente stiamo parlando di una risoluzione 1080p, cioè Full HD (1.920×1.080 pixel) progressiva (i frame vengono disegnati in modo intero), esattamente come la normale modalità 1080p già nota.

E’ il “premium” a fare la differenza e la stessa YouTube spiega perché, affiancando alla definizione di 1080p Premium quella di “Enhanced bitrate“. Cioè bitrate migliorato: più bit per ogni secondo di video, più informazioni per ogni fotogramma, meno compressione e, quindi, più qualità a parità di risoluzione.

YouTube, però, non dichiara quale sia il bitrate della modalità 1080p Premium e di quanto sia superiore al bitrate della modalità 1080p classica, anche perché il bitrate delle piattaforme di streaming, YouTube compresa, è variabile e ottimizzato in base al tipo di contenuto.

Un confronto diretto tra gli stessi contenuti riprodotti in modalità 1080p e 1080p Premium, però, svela le differenze: i dettagli sono un po’ più definiti, i contorni delle immagini sono meno sfocati e la sensazione generale è di un video meno “impastato“. Niente di sconvolgente, sia chiaro, ma mettendo fianco a fianco i due video la differenza si percepisce.

Come attivare YouTube 1080p Premium

Come si può facilmente intuire già dal nome scelto per questa modalità, per usare YouTube in 1080p Premium è necessario aver sottoscritto un abbonamento a YouTube Premium.

La nuova modalità, infatti, è uno dei vantaggi riservati agli abbonati e questa opzione di qualità non compare nemmeno se l’utente è “free“.

Ma non tutti i video possono essere riprodotti con questa qualità: devono essere stati caricati ad una risoluzione nativa di 1080p, altrimenti la 1080p Premium non sarà disponibile. Ciò vuol dire, paradossalmente, che un video caricato a 1080p potrà essere riprodotto in modalità Premium, mentre un video caricato in 4K no.

YouTube 1080p Premium: attenti al consumo dati

Infine, una doverosa precisazione: la modalità 1080p Premium, avendo un bitrate più elevato della 1080p standard, consuma più dati. Nel caso di visualizzazione di video su rete mobile, quindi, tale modalità ha un impatto superiore sul piano dati sottoscritto dall’utente, ma comunque nettamente inferiore a quello derivante da risoluzioni superiori al Full HD.