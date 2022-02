YouTube cambia look: nuova interfaccia in arrivo

YouTube si appresta a lanciare in maniera graduale una nuova interfaccia per il lettore a schermo intero della sua App mobile, il che dovrebbe rendere più facile mettere mi piace o non mi piace a un video (in privato, ovviamente), visualizzare commenti e condividere ciò che si sta guardando. Come riferito da The Verge, per ora il rolling out riguarda gli Stati Uniti e non è stata resa nota, come abitudine per Big G., se e quando sarà rilasciato anche in altri Paesi.

L’aggiornamento di YouTube, che arriva a pochi giorni dall’attivazione dello smart download si è reso necessario poiché le altre piattaforme social come Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat si presentano con nuove funzionalità quasi ogni mese con l’obiettivo di migliorare sia la UI, sia di adeguarsi fin un fit più preciso, quasi sartoriale ai nuovi device sempre più performanti in fatto di video e immagini. E dunque era necessario svecchiare la precedente versione di YouTube che nascondeva la maggior parte di queste funzionalità dietro un gesto di scorrimento verso l’alto nella sezione “altri video“. Al contrario, la nuova versione le mette in primo piano e al centro, relegando i video correlati a un pulsante nell’angolo.

YouTube, nuove funzioni a schermo intero

La modifica viene visualizzata solo nella modalità a schermo intero: l’app sembra sostanzialmente la stessa quando si guarda un video in modalità verticale. In questo modo, tuttavia, si apprezza subito il vantaggio di avere un accesso più facilitato al pulsante di condivisione e agli altri controlli. In modalità orizzontale si apre un nuovo mondo: con la nuova versione si accede facilmente alla lettura dei commenti assieme al video.

Nella precedente versione, bisognava essere prima in modalità verticale, poi tappare sui commenti e in seguito passare alla modalità orizzontale per leggere. Ora, tutti questi passaggi che ostacolavano la corretta fruizione della pagina, grazie al redesign della User Interface sono stati completamente ri-progettati in favore della semplificazione.

YouTube, la nuova interfaccia su iOS e Android

La nuova interfaccia utente si presenta dunque decisamente utile sia per i creator che gestiscono un canale YouTube, sia per l’utente vuole condividere video con la sua rete di contatti.

Per ora sappiamo che la nuova versione dell’interfaccia del canale social di video sarà distribuita sia su iOS sia su Android e che il lancio è iniziato lunedì scorso, secondo quanto riferito da Allison Toh portavoce di Google.

Non sappiamo, invece, se riguarderà in maniera omogenea il mercato mondiale e in che misura impatterà sulla qualità della piattaforma.