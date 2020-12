YouTube lancia tre nuove funzioni per i creator e punta sulle dirette

YouTube lancia tre nuove funzioni, completamente dedicate ai creator per arricchire i propri canali e i video diffusi attraverso la piattaforma di streaming. Punto di forza è proprio la funzionalità legata alle dirette, un’opportunità che già ha visto protagonisti molti dei performer ed artisti, riscuotendo un buon successo tra il pubblico.

Dopo il recentissimo cambio della policy sulla pubblicità, sono particolarmente interessanti le novità che negli ultimi tempi sono approdate su YouTube. Una su tutti è Premieres, ottima per riscaldare l’attesa e creare eccitazione nel pubblico nel tempo che precede la pubblicazione dei contenuti protagonisti. A partire dall’inizio di marzo di quest’anno, secondo i dati diffusi dalla piattaforma sul proprio blog ufficiale, sono stati moltissimi i canali che hanno scelto di sfruttare la feature: ben 8 milioni di canali, con una crescita di utilizzo di oltre l’85%. Un vero colpaccio, visto che più dell’80% dei canali in questione non aveva mai utilizzato prima la funzionalità.

YouTube, quali sono le tre nuove funzioni

Le tre novità protagoniste del momento sono Live Redirect, Trailers e Countdown Themes. Dedicate ai creator, mirano ad accaparrarsi l’attenzione degli spettatori trattenendoli sulla pagina e, in alcuni casi, spingendoli a visitare nuovamente il canale per rimanere sempre aggiornati sui propri performer preferiti.

YouTube, cos’è Live Redirect

La prima delle tre funzionalità è Live Redirect e consiste nella possibilità di realizzare un pre-show, un’anticipazione in diretta, di un evento Premiere. Proprio come le sfilate sul red carpet in attesa dell’inizio di uno spettacolo o un pre-party ricco di ospiti e divertimenti, con Live Redirect i presentatori dell’evento possono coinvolgere e intrattenere il pubblico in vista dell’evento clou.

La funzionalità è già stata sperimentata nei mesi scorsi, in particolare con eventi del “We Are One Film Festival”, il Comic-Con di New York e show a tema musicale con Justin Bieber, Cardi B o la band BTS. Dopo il successo riscontrato tra il pubblico, la piattaforma ha deciso di fornire ai suoi creator questa interessante opportunità di ingaggio.

YouTube, cos’è Trailers

Come è facilmente intuibile dal titolo, Trailers è una funzione che consente di effettuare il caricamento di un video preregistrato che verrà mostrato ai visitatori della pagina prima di una Premiere. Con una durata variabile, compresa tra 15 secondi e 3 minuti, questo breve video fa da traino al contenuto principale previsto subito dopo la sua conclusione.

YouTube, cos’è Countdown Themes

Anche in questo caso il nome parla da solo: si tratta di un conto alla rovescia in formato video, che anticipa la Premiere. Per venire incontro alle esigenze di tutti i creator, YouTube ha voluto fornire a tutti la possibilità di adattare il tema del countdown per adattarsi al meglio allo stile del canale e del contenuto. Che sia divertente, drammatico, sportivo o didattico, con Countdown Themes le possibilità tra cui scegliere sono molte e tutte già disponibili.