Per modificare un video è possibile utilizzare lo smartphone Android e non c’è bisogno di ricorrere a complessi programmi di editing da usare sul PC. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono decine di app di editing video e tutti gli smartphone già possono contare su almeno un’app pre-installata in grado di effettuare modifiche basilari ai video. Chi ha uno smartphone o un tablet Android può, quindi, accedere al Google Play Store, dopo una breve ricerca, avviare l’editing di un video grazie a una delle tante app di questo tipo disponibili.

Ecco, quindi, come modificare un video con lo smartphone Android:

Modifica i video con YouTube

Per modificare un video è possibile ricorrere agli strumenti di editing di YouTube. Si tratta di un sistema semplice per effettuare una modifica al volo, prima di pubblicare il contenuto sulla principale piattaforma dedicata ai video. Con YouTube è possibile anche creare gli Shorts. Si tratta dei brevi video pensati per i social network. La creazione degli Shorts, a partire dai video caricati dagli utenti, è rapida e gli strumenti di editing sono numerosi.

Google Foto: ottima per piccole modifiche

Con Google Foto, app già pre-installata su tutti gli smartphone Android (da non confondere con l’app Galleria), è possibile accedere ad un editor video basilare ma ricco di funzionalità. Basta aprire l’app e premere sul video da modificare. A questo punto, bisogna premere Modifica per attivare gli strumenti di editing. Con Google Foto è possibile tagliare i video, esportare fotogrammi, applicare filtri e molto altro ancora.

InShot: una delle più apprezzate

Una delle app più note per modificare video su Android è InShot. Si tratta di un editor facile da utilizzare e ricco di funzionalità. Gli utenti che si affidano a quest’applicazione potranno personalizzare in modo completo il proprio video, anche senza avere particolari competenze di editing. Per un utilizzo completo, però, serve puntare su InShot Pro, disponibile sia in abbonamento (da 3,99 euro al mese) che con acquisto una tantum (36,99 euro).

KineMaster: ideale per un editing avanzato

Un’altra ottima app per modificare video con Android è KineMaster. Si tratta di un video editor molto completo e perfettamente ottimizzato per l’utilizzo con controlli touch. L’applicazione permette di creare video mettendo assieme più livelli e accedendo a strumenti avanzati che spesso sono riservati esclusivamente alle applicazioni di editing disponibili su computer.

Funimate è l’app per i video social

Funimate è un’app pensata per l’editor di video da pubblicare su social come TikTok o Instagram. L’applicazione include svariati strumenti per consentire agli utenti di realizzare contenuti in grado di diventare virali. Ogni video può essere arricchito con immagini, testi e altri contenuti con l’utente che potrà avere un pieno controllo su tutti gli strumenti di editing per creare video unici con il proprio smartphone Android.