Da Youtube a una serie tv: ecco Beast Games di MrBeast

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

MrBeast, il celebre YouTuber da milioni di followers, ha annunciato l’arrivo di Beast Games, un nuovo programma in arrivo prossimamente in esclusiva su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Prime Video ha annunciato ufficialmente Beast Games, lo show ispirato al celebre programma YouTube di MrBeast, in arrivo sulla piattaforma di streaming di Amazon prossimamente.

Lo spettacolo riprenderà quando già visto sui vari video online, amplificando notevolmente la portata dello show che arriverà a ben 1.000 concorrenti che si sfideranno per un premio in denaro di 5 milioni di dollari, il più grande premio singolo nella storia della TV e dello streaming. MrBeast avrà il ruolo di conduttore e sarà il produttore esecutivo.

Cosa sappiamo di Beast Games

MrBeast è uno dei fenomeni globali più interessanti di sempre, con video che hanno catturato l’attenzione degli spettatori da tutto il mondo.

Per questo motivo Amazon ha deciso di "alzare la posta in gioco", portando lo show al livello successivo e, ovviamente, concedendogli il proprio spazio sulla piattaforma di streaming.

L’idea di fondo è nata dallo stesso MrBeast e ha conquistato sin da subito i vertici di Prime Video che hanno capito sin da subito la portata dell’evento e l’ambizione nel voler realizzare quello che è stato definito dagli Amazon MGM Studios come "la più grande competizione di sempre".

Da parte sua lo youtuber ha confermato da un lato la volontà di realizzare un programma di successo e dall’altra la ferma convinzione di dimostrare al mondo che un format pensato per YouTube possa avere successo anche in altre forme e su altre piattaforme di streaming.

Chi è MrBeast

Jimmy Donaldson, in arte MrBeast, è un creator digitale e imprenditore che ha catturato l’attenzione del mondo grazie ai suoi video su YouTube. Sono milioni le persone che guardano i suoi spettacoli, con sfide coinvolgenti e tantissime idee innovative. Nel novembre 2022, è diventato il creator di YouTube più seguito al mondo arrivando a oltre 244 milioni di iscritti.

E partendo dalla piattaforma di streaming, MrBeast è diventato anche imprenditore di successo, lanciando il proprio brand di snack e diverse raccolte fondi come la #TeamTrees, che ha raccolto circa 25 milioni di dollari per la Arbor Day Foundation e le sue campagne per piantare oltre 24 milioni di alberi.

Anche #TeamSeas ha avuto un grandissimo successo, raccogliendo più di 33 milioni di dollari per la Ocean Conservancy e The Ocean Cleanup utilizzati per rimuovere i rifiuti da oceani, fiumi e spiagge.

Nell’ottobre 2020, ha creato la Beast Philanthropy, un’organizzazione di beneficenza nata per dare assistenza alle persone bisognose che, a oggi, ha distribuito più di 15 milioni di pasti gratuiti, contribuendo anche alla costruzione di pozzi d’acqua dolce in Camerun, case per le vittime dei tornado in Kentucky e case per persone senza alloggio in Costa Rica.