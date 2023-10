YouTube lancia tante novità e diventa comodissimo da usare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi cambiamenti in arrivo per YouTube: secondo quanto condiviso sul blog ufficiale della celebre piattaforma di streaming stanno per arrivare grandi novità che riguardano la riproduzione e la ricerca dei contenuti, che diventeranno molto più intuitive, e l’interfaccia grafica che si trasforma per offrire all’utente nuove reaction e nuove animazioni, studiate per rendere la permanenza sulla piattaforma ancora più dinamica e stimolante.

YouTube: le novità per la riproduzione

Tra le prime novità proposte da YouTube c’è il volume stabile, una funzionalità già disponibile sui dispositivi mobile e abilitata di default dal sistema. Questa caratteristica ha lo scopo di “normalizzare“ i volumi, stroncando i picchi improvvisi e fastidiosi e migliorando, così, la fruizione dei video sulla piattaforma.

Arriva anche una nuova scorciatoia per la doppia velocità di riproduzione: per attivarla basta fare tap e tenere premuto in un punto qualsiasi del lettore multimediale. Sollevando il dito la riproduzione riprenderà alla velocità normale.

Infine arriva una funzione di blocco schermo (chiaramente non la possibilità di riprodurre i contenuti anche con il telefono bloccato, disponibile solo con l’abbonamento a YouTube Premium) che servirà a evitare che i tocchi accidentali interrompano il video in riproduzione. La funzione è ancora in fase di sviluppo ma, una volta attiva, dovrebbe chiedere all’utente se il tocco è stato intenzionale o meno, prima di sbloccare lo schermo di conseguenza.

YouTube: come cambia la ricerca

Per semplificare la ricerca all’interno dei video, stanno per arrivare miniature di anteprima di maggiori dimensioni. Oltretutto, se l’utente volesse tornare alla riproduzione nell’esatto punto in cui si è interrotto per iniziare la ricerca, basterà muoversi verso di esso e, quando sentirà la vibrazione, rilasciare.

L’altra novità riguarda la scheda Tu, che va a sostituire la Raccolta pur svolgendo più o meno un ruolo analogo. Al suo interno sarà possibile trovare la cronologia, gli acquisti, i video preferiti, i video personali e tutte le indicazioni sull’account o sul canale in uso.

Ultima caratteristica molto interessante per quanto riguarda la ricerca di contenuti, coinvolge l’intelligenza artificiale che entrerà in funzione per aiutare l’utente in una specifica modalità di ricerca. Se non si conosce il nome del brano sarà possibile canticchiarlo e la piattaforma lo riconoscerà (o almeno dovrebbe) immediatamente, mostrando il relativo video.

Quest’ultima funzionalità arriverà sull’applicazione ufficiale per Android già nelle prossime settimane.

YouTube: le novità per l’interfaccia utente

L’ultima parte delle novità in arrivo per YouTube riguarda alcuni cambiamenti dell’interfaccia della piattaforma con il team di sviluppo che ha cercato di rendere più dinamica la visione dei video aggiungendo nuove animazioni da utilizzare per dimostrare la propria vicinanza ai vari creatori di contenuti.

Sempre in materia di creator, sarà possibile anche trovare animazioni e reazioni da utilizzare quando si riceve l’invito a iscriversi a un canale. Inoltre, durante le prime 24 ore dal caricamento di un video, saranno disponibili anche delle nuove animazioni per il conteggio delle visualizzazioni e dei mi piace.

L’ultima novità in tema di interfaccia riguarda l’app di YouTube sulle smart TV, che ora ha un nuovo menu verticale che contiene tutte le funzioni relative al video in riproduzione. Per accedere alla nuova sezione basta fare clic sul titolo del video.