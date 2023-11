YouTube lancia un chatbot AI: a cosa serve

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: my masterpiece / Shutterstock.com

Novità in arrivo per YouTube: la celebre piattaforma di streaming ha confermato ufficialmente l’avvio dei test per due nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Stando alle prime dichiarazioni, una di queste è un chatbot con cui l’utente potrà interfacciarsi per ottenere maggiori informazioni sui contenuti in riproduzione e l’altra è un innovativo sistema di organizzazione dei commenti che verranno catalogati e posizionati in base al loro contenuto.

Il nuovo chatbot di YouTube

Il chatbot AI di YouTube, almeno in questa fase iniziale della sperimentazione, è disponibile solo in lingua inglese. La sua funzione è quella di rispondere alle domande degli utenti, fornendo loro maggiori informazioni riferimento a ciò che stanno guardando.

Per dare delle risposte chiare e coerenti, il software è stato addestrato con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e potrà cercare tra gli archivi della piattaforma di streaming e, naturalmente, sul web.

Da quanto rende noto YouTube, interfacciarsi con il chatbot sarà un’operazione molto intuitiva e non ci sarà bisogno nemmeno di interrompere il contenuto in riproduzione.

Tra le altre particolarità di questo strumento abbiamo: la possibilità di riassumere ciò che gli utenti stanno guardando, fornire consigli su video e argomenti correlati, creare quiz da utilizzare su specifici video didattici per l’apprendimento e molto altro ancora.

Sul fronte della Privacy, stando alle dichiarazioni della piattaforma, il chatbot raccoglierà tutti i dati relativi alle varie domande formulate ma le informazioni verranno cancellate dai server entro 30 giorni.

I nuovi commenti di YouTube

Le funzionalità di organizzazione invece, permetteranno all’AI di catalogare i commenti sotto i video in base agli argomenti trattati, mostrando in evidenza quelli più pertinenti e che potrebbero risultare più interessanti per la persona che sta guardando un video su un determinato argomento.

L’obiettivo della piattaforma, da un lato, è quello di catalogare al meglio le reazioni degli utenti in modo da porre l’accento su quelle che potrebbero essere più pertinenti con le tematiche del video. Dall’altro ispirare le persone e i creatori di contenuti nella realizzazione di nuove interazioni e nuovi argomenti.

Il sistema inoltre, dovrebbe bypassare, tutti i commenti in fase di revisione (quindi non ancora approvati), quelli con parolacce o altre dimostrazioni di odio e, ovviamente, quelli degli utenti bloccati.

Questa opzione al momento è disponibile solo per pochissimi video in inglese, scelti dagli sviluppatori perché hanno generato un certo numero di commenti e che possono, dunque, aiutare nell’addestramento dell’AI nella catalogazione degli argomenti.

Quando arrivano le nuove funzioni

Al momento, stando alle dichiarazioni ufficiali, queste nuove funzioni sono disponibili solo per un numero ristretto di utenti e possono essere provate esclusivamente da chi ha un abbonamento Premium. Non è chiaro se anche in futuro saranno destinate solo agli utenti che pagano la sottoscrizione al servizio o se saranno disponibili anche per gli account free.

Il chatbot, invece, è disponibile unicamente sui dispositivi con sistema operativo Android e, sempre temporaneamente, è riservato ai soli utenti residenti negli Stati Uniti.