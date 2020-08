Zanco Tiny T2, cellulare mini e dal prezzo lowcost: quanto costa

Si chiama Zanco tiny t2 e viene venduto, a un prezzo molto basso, come il cellulare più piccolo al mondo. Cellulare, in questo caso, è la parola giusta mentre smartphone sarebbe un po’ troppo. Ad un dispositivo di soli 31 grammi di peso, d’altronde, non si può chiedere molto.

Eppure l’ultima creazione di Zanco, azienda cinese fondata nel 2007 con lo scopo di produrre telefoni cellulari minuscoli, del tutto “stupido” non è e un po’ di “smart” ce l’ha: può registrare foto e video, eseguire videogiochi, riprodurre file MP3 e MP4 e ha anche una connessione Bluetooth. Ma a fare la differenza in questo dispositivo sono certamente le dimensioni, veramente minuscole, e il prezzo basso. Ma non bassissimo, rispetto agli smartphone low cost: in questo caso gli sforzi di ingegnerizzazione non hanno permesso di ridurre troppo il prezzo di vendita. Ma come è fatto, e cosa può fare, il minicellulare Zanco tiny t2?

Zanco tiny t2, la scheda tecnica

Partiamo dalle dimensioni, perché lo Zanco tiny t2 è probabilmente il cellulare più piccolo e leggero al mondo: 61x30x16,5 mm, per 31 grammi di peso. Ha un display da appena un pollice, di tipo LCD TFT a colori e con risoluzione di 128×96 pixel. La fotocamera ha una risoluzione di 0,3 MP e le foto si possono archiviare su una scheda microSD da 32 GB (non inclusa). Questo cellulare ha più RAM che ROM: 64 MB di memoria di archiviazione e 128 MB di RAM. La batteria è da 500 mAh e promette fino ad una settimana di autonomia, mentre la connessione Bluetooth è la 3.0. C’è anche una porta USB, per la ricarica e la connessione a un PC. Il processore è un MT6276A di Mediatek e permette anche un po’ di “retrogaming“.

Zanco tiny t2: costa poco ma non compratelo

Il prezzo attuale dello Zanco tiny t2 è di 55,5 euro, spedizione esclusa. Molti potrebbero aver voglia di comprarlo e possono farlo: il cellulare è già in vendita e viene spedito anche in Italia. Ma sconsigliamo vivamente l’acquisto per una caratteristica tecnica dello Zanco tiny t2: è compatibile solo con le reti telefoniche 2G e 3G. Chiaramente questo non è un problema per la navigazione su Internet, che di sicuro nessuno vorrebbe fare su uno schermo da un pollice, ma lo è per la copertura del segnale visto che in Italia le torri 2G non esistono ormai più e anche le 3G sono in fase di dismissione per far posto ai nuovi ripetitori 5G. Chi compra lo Zanco tiny t2 in Italia, quindi, nel giro di pochi mesi finirà per non poterlo più usare nemmeno come telefono.