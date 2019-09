2 app da cancellare dallo smartphone Android: quali sono

23 Settembre 2019 - Ancora problemi per il Google Play Store. Negli ultimi due mesi vi abbiamo raccontato almeno un paio di volte di applicazioni malevoli presenti all’interno dello store di Google e che installavano dei virus sullo smartphone. E oggi torniamo con una nuova notizia: Wandera, azienda specializzata in sicurezza informatica, ha scoperto due applicazioni che nascondevano un adware che rendeva problematico l’utilizzo dello smartphone.

Gli adware sono dei particolari virus che mostrano sullo schermo del dispositivo (smartphone o computer) annunci pubblicitari senza soluzioni di continuità, consumando la batteria dello smartphone e attivando servizi in abbonamento. Le due applicazioni scoperte dai ricercatori informatici sono state scaricate 1,5 milioni di volte sul Google Play Store. Si tratta di app dedicate ai filtri per i selfie: Sun Pro Beauty Camera e Funny Sweet Beauty Selfie Camera. Google le ha prontamente eliminate dallo store online per evitare altri problemi agli utenti.

App Android con adware: come funzionano

Tra i virus per smartphone Android, gli adware sono quelli con il maggior tasso di crescita nell’ultimo anno. Sono semplici da sviluppare, riescono a superare i controlli del Play Store e soprattutto permettono agli hacker di guadagnare migliaia di euro ogni giorno. Come? Molto semplice, mostrando pubblicità invasive sullo schermo dello smartphone.

Il funzionamento degli adware è molto subdolo. Si attivano appena si installa l’applicazione sullo smartphone e restano attivi in background in modo da mostrate annunci pubblicitari invasivi ogni minuto. Per rendere la vita più complicata agli utenti, appena terminata l’installazione l’app scompare immediatamente dal drawer per rendere più difficile l’eliminazione. Piccoli stratagemmi che permettono agli hacker di guadagnare più soldi. Oltre a mostrare le pubblicità, le app infette consumano la batteria del dispositivo e fanno scaricare prima lo smartphone.

Quali sono le app Android infette scoperte da Wandera

Le due app con virus scoperte dai ricercatori informatici sono Sun Pro Beauty Camera e Funny Sweet Beauty Selfie Camera. Entrambe permettono di aggiungere filtri ai selfie scattati con lo smartphone. In totale sono state scaricate 1,5 milioni di volte dal Play Store. Dopo la segnalazione di Wandera, Google le ha prontamente eliminate.

Cosa fare per difendersi dalle app Android che nascondono virus

Il report evidenzia ancora una volta i problemi di sicurezza che affliggono il Google Play Store. Il negozio virtuale di Google negli ultimi mesi è al centro di un vero e proprio attacco da parte degli hacker, che hanno scoperto uno stratagemma per superare i controlli del Play Protect e pubblicare app infette.

Cosa fare per difendersi dalle app pericolose? Bisogna essere utenti responsabili e seguire delle semplici regole:

installare un antivirus Android affidabile;

controllare le recensioni delle app prima di installarle;

scaricare solo applicazioni di cui si ha veramente bisogno;

eliminare le applicazioni che hanno un virus.

Si tratta di quattro consigli che vi permetteranno di proteggere al meglio il vostro smartphone Android.