4 cose da sapere su Un'estate fa

Fonte foto: Sky

Nostalgia e mistero si intrecciano in Un’estate fa, nuova serie in otto episodi prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures e a breve disponibile in streaming. La nostalgia è data dall’ambientazione: l’estate di Italia ’90, gli amori dell’adolescenza, il campeggio con gli amici, i falò in spiaggia. Il mistero, invece, da ciò che turba un’estate altrimenti perfetta: la sparizione di una ragazza, Arianna. Parte da qui la serie thriller diretta da Davide Marengo e Marta Savina. La serie è creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Ecco 4 cose da sapere per prepararsi alla visione.

1. Nella trama il mistero attraversa più generazioni

Il mistero raccontato dalla trama di Un’estate si dipana fra il 1990 e il presente: per questo si può parlare di «thriller transgenerazionale». L’inspiegabile sparizione della ragazza che dà il via alla storia avviene infatti nel 1990, come accennato, mentre l’inaspettata svolta nel caso, che sembrava destinato a rimanere irrisolto, arriva ai giorni nostri e costringe i protagonisti ormai adulti a tornare con la memoria a quella tragica estate, mettendo in dubbio i propri ricordi e le proprie responsabilità. La storia della serie tv procede dunque su due linee narrative e temporali diversi.

2. Nel cast ci sono Lino Guanciale e Filippo Scotti

I protagonisti della serie sono Lino Guanciale e Filippo Scotti: interpretano lo stesso personaggio, Elio, ma in epoche diverse. Guanciale è Elio cinquantenne: ha una vita apparentemente perfetta, una bella famiglia e un buon lavoro. Quando vengono ritrovati i resti di Arianna, la ragazza di cui era innamorato da adolescente, l’uomo suo malgrado ripiomba nuovamente (e in un senso curiosamente letterale!) in quell’estate misteriosa di trent’anni prima. Elio diciottenne, interpretato da Filippo Scotti, la notte in cui si sono perse le tracce di Arianna venne infatti trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Quando il corpo di Arianna viene infine ritrovato e si può dire con certezza che è stata uccisa, Elio finisce in cima alla lista dei sospettati.

Nel cast della serie ci sono inoltre Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis e Martina Gatti. Tra gli interpreti figurano inoltre Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Luciano Scarpa, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Giulio Turbolente, Giovanni De Giorgi, Eleonora Giovanardi, Claudio Bigagli, Paolo Triestino, Elisabetta De Palo, Agnese Nano e Massimo Dapporto.

3. La colonna sonora è un omaggio agli anni ’80 e ‘90

La colonna sonora della serie comprende musiche originali composte da Michele Braga e tantissime hit degli anni ’80 e ’90: da Kim Carnes agli a-Ha, dai Depeche Mode ai Tears for Fears. L’effetto nostalgia è assicurato. Non manca naturalmente, dato il titolo, la canzone “Un’estate fa” di Franco Califano, presente anche con una cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin feat. Altarboy. «Reinterpretare questo grande classico della musica italiana è stato divertente e stimolante», ha detto la cantante. «“Un’estate fa” è stata riproposta in tantissime versioni e questa, così fresca e dal sapore anni ‘80, mi piace particolarmente».

4. Quando esce Un’estate fa

La quarta e ultima cosa da sapere è la data di uscita della serie. Un’estate fa debutta domani, 6 ottobre, e andrà in onda tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic con due nuovi episodi disponibili anche on demand e in streaming solo su NOW.