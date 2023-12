5 documentari per gli appassionati di tennis

Fonte foto: Netflix

Appassionati di tennis, a rapporto! Netflix ha annunciato in questi giorni il suo prossimo evento sportivo live: il 3 marzo 2024 l’appuntamento sulla piattaforma di streaming è con The Netflix Slam, ovvero la diretta del match tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz nella Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino a Las Vegas. In attesa di questo grande evento live, però, sulle principali piattaforme di streaming ci sono già diversi documentari e docuserie dedicati al tennis e alle sue stelle. Ecco cinque titoli da cui iniziare.

On The Line – Richard, il segreto delle sorelle Williams

Disponibile da novembre in streaming su NOW e su Sky on demand, On the line – Richard, il segreto delle sorelle Williams è un documentario su Richard Williams, padre delle campionesse del tennis Venus e Serena Williams. Figlio di un raccoglitore di cotone e con alle spalle un’infanzia di privazioni, Richard Williams desidera dare alle figlie una vita felice e vede nel tennis una strada verso le opportunità che lui non ha avuto.

Il documentario include interviste inedite e materiale d’archivio e racconta la storia della famiglia Williams provando a rispondere a una domanda: come si diventa leggende del tennis partendo dal nulla? La regia è di Stuart McClave e tra le personalità intervistate ci sono Katrina Adams, Billie Jean King e Brad Gilbert.

Untold: Fish vs Federer

Uscito nel 2021 e visibile su Netflix, questo documentario della serie Untold dura di un’ora e venti e affronta il tema della salute mentale attraverso l’esperienza di Mardy Fish, ex tennista numero uno d’America e oggi allenatore di tennis. Schiacciato dal peso della pressione e delle aspettative, Fish ha affrontato alcuni problemi di salute mentale e ha visto la sua vita (dentro e fuori dal campo) cambiare profondamente. Il documentario è ideato e diretto da Chapman Way e Maclain Way, che sono anche i produttori esecutivi.

Break Point

Sempre su Netflix è disponibile Break Point, una docuserie del 2023 composta da dieci episodi che raccontano la corsa al successo di alcuni dei migliori tennisti al mondo mentre affrontano i tornei del Grande Slam. È sicuramente il titolo da vedere per rivivere le emozioni della stagione sportiva, sbirciando anche “dietro le quinte”.

Naomi Osaka

Naomi Osaka è la docuserie in tre parti interamente dedicata alla vita e alla carriera sportiva di questa tennista giapponese. Nata nel 1997, è stata la prima giapponese a vincere un titolo Slam e la terza a qualificarsi per le WTA Finals nell’era Open. La docuserie (che è uscita nel 2021 e si può vedere su Netflix) ha un taglio intimo e racconta anche le poliedriche radici culturali di questa promettente e talentuosa tennista.

Andy Murray: Resurfacing

Uscito nel 2021 e disponibile su Prime Video, in questo documentario di quasi due ore si racconta la caduta e la rinascita vissuta da Andy Murray tra il 2017 e il 2019. Dall’infortunio devastante fino al ritorno sul campo, il tennista inglese viene seguito nelle varie fasi di questo percorso travagliato: in sala operatoria e a casa sua, nei momenti di determinazione e in quelli di vulnerabilità.