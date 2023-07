5 film iconici da recuperare su Prime Video in estate

Fonte foto: Shutterstock

Ogni mese il catalogo di Prime Video si aggiorna e diventano disponibili per la prima volta diversi film nuovi di zecca. Ma non solo: ben più numerosi sono i titoli usciti al cinema cinque, dieci, quindici o magari trent’anni fa che a un certo punto diventano per la prima volta disponibili per la visione in streaming. Una bellissima notizia per chi da tempo desiderava vedere un certo classico del cinema più o meno recente, ma non ne aveva mai avuto occasione! Le opzioni a disposizione sono tante, ma ecco in particolare 5 film iconici da recuperare su Prime Video. Sono tutti entrati a far parte dell’offerta della piattaforma di streaming a luglio 2023.

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo

Dal 1° luglio è disponibile su Prime Video questo famoso film del 1963 (il titolo originale è It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World). Diretto e prodotto da Stanley Kramer, il film riscosse un enorme successo al botteghino e nel 2000 l’American Film Institute lo ha inserito nella classifica delle migliori cento commedie statunitensi di tutti i tempi. La trama ruota attorno a un gruppo di automobilisti che gareggia per conquistare un tesoro nascosto.

Ronin

Un ex agente dei servizi segreti statunitensi deve recuperare una misteriosa valigetta contesa da russi e irlandesi. È questa in breve la trama di Ronin, film uscito nel 1998 e disponibile su Prime Video da poche settimane. Il protagonista è Robert De Niro, ma nel cast c’è anche Jean Reno. Il regista John Frankenheimer, come sua abitudine, ha girato tutte le scene di inseguimento dal vivo e a velocità reale.

Atomica Bionda

Più recente rispetto ad altri film di questa lista (è uscito nel 2017), Atomica Bionda ha tra i protagonisti Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman. Nella trama, ambientata durante la guerra fredda, una agente dell’MI6 viene inviata a Berlino per investigare sull’omicidio di un collega. La regia è di David Leitch. Disponibile su Prime Video da inizio luglio.

Bad Boys

Dal 1° luglio su Prime Video c’è anche questo film d’azione del 1995 con Martin Lawrence e Will Smith nei panni dei due detective della narcotici di Miami. Il film è diretto da Michael Bay, lo stesso che ha prodotto e diretto Armageddon e Pearl Harbor e anche altri film amati dal pubblico ma non molto dalla critica, come The Rock e Transformers.

Ocean’s 8

Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s, questo film del 2018 diretto da Gary Ross è arrivato su Prime Video lo scorso 15 luglio. Nella trama, l’artista truffatrice Debbie Ocean riunisce una squadra di sole donne per tentare una rapina incredibile alla serata di gala del Metropolitan Museum di New York. Nel cast ci sono anche Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter e Dakota Fanning.