5 film sui lupi mannari (tra cui una novità assoluta)

Si trasformano al calare delle tenebre e ululano alla luna piena: i licantropi o lupi mannari popolano da sempre il nostro immaginario fantasy e spesso e volentieri sono stati raccontati in serie e film, non necessariamente con un taglio horror. Nella serie Mercoledì di Tim Burton, ad esempio, la solare ed estroversa coinquilina della giovane Addams è una licantropa, ma è decisamente distante dall’idea comune di mostro cupo e pericoloso! Dei numerosi film in cui i lupi mannari sono in qualche modo protagonisti, tanti sono disponibili in streaming. Ecco qualche titolo da guardare.

Viking Wolf

È il primo film norvegese sui lupi mannari ed è una novità assoluta: è disponibile su Netflix dal 3 febbraio. La protagonista è una ragazza si 17 anni che si trasferisce insieme alla madre da Oslo a una piccola città di provincia. Qui, dopo una festa, la giovane assiste all’omicidio di un ragazzo commesso da qualcuno o qualcosa che si fatica a identificare. La regia è di Stig Svendsen, che ha anche scritto il film insieme a Espen Aukan (già noto per aver messo la firma sul film Troll). Nel cast ci sono Elli Müller Osborne, Liv Mjönes, Vidar Magnussen, Øyvind Brandtzæg e Arthur Hakalahti.

Un lupo mannaro americano a Londra

È un grande classico: uscito nel 1981, questo film è stato il primo a vincere l’Oscar per il miglior trucco, proprio nell’anno in cui questa categoria è stata istituita. Il protagonista è David Naughton, un giovane che viene azzannato da un lupo mannaro durante una vacanza studio. Un altro motivo per guardare questo film cult? Ha ispirato il video di Thriller di Michael Jackson! Si trova su Prime Video.

In compagnia dei lupi

Questo film del 1984 è una sorta di rilettura di Cappuccetto Rosso in cui i lupi popolano i sogni di una graziosa adolescente. La protagonista è infatti la giovane Rosaleen che di notte, mentre dorme, rivive tutto ciò che le è accaduto durante il giorno, con una differenza: le persone si trasformano in lupi sanguinari. Si trova su Chili.

Cursed

Uscito nel 2005 e diretto da Wes Craven, il film (disponibile su Prime Video) racconta la trasformazione in lupi mannari di Jesse Eisenberg e Christina Ricci in seguito all’attacco e al morso di un licantropo. I due fratelli all’inizio sono spaventati e confusi, ma presto scoprono i vantaggi che derivano da questa doppia natura.

Licantropus

Non è un vero e proprio film, ma uno special tv di 50 minuti che omaggia la figura del licantropo. Disponibile su Disney+ e uscito nel 2022, si concentra soprattutto sul lupo mannaro dei fumetti Marvel, introdotto per la prima volta nel 1972.