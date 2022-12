5 film usciti quest'anno da vedere in streaming

È tutto pronto: luci soffuse, popcorn caldi, coperta sul divano. Manca solo un bel film da guardare in streaming. La scelta, però, non è facile: quante volte abbiamo iniziato a guardare un film che sembrava interessante, ma si è poi rivelato al di sotto delle aspettative? Un modo per andare (quasi) a colpo sicuro è scegliere cosa vedere scorrendo la lista dei titoli usciti in streaming nel 2022 e che sono a oggi considerati tra i migliori dell’anno. Ecco qualche suggerimento.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Basato sul libro omonimo, da cui già in passato sono stati tratti dei film, Niente di nuovo sul fronte occidentale dura due ore e mezza e include nel cast il premiato Daniel Brühl (già visto in Bastardi senza gloria), Felix Kammerer, Albrecht Schuch e Aaron Hilmer. Il dramma è firmato dal premio Grimme Edward Berger e racconta la storia del diciassettenne Paul che, quando si reca sul fronte occidentale nel corso della Prima guerra mondiale, deve fare i conti con la dura vita di trincea. Si trova su Netflix.

Enola Holmes

La protagonista è Millie Bobby Brown, già volto iconico di Stranger Things, ma nel film ci sono anche Henry Cavill e David Thewlis. Enola è la sorella del più noto Sherlock ed è intenzionata a seguirne le tracce, professionalmente parlando. Nel sequel (Enola Holmes 2, uscito da recente su Netflix) la ragazza accetta il suo primo caso ufficiale da detective, ma per risolverlo chiede l’aiuto di alcuni amici.

The Tender Bar

Noto in Italia con il titolo Il bar delle grandi speranze, questo film è uscito all’inizio dell’anno su Prime Video ed è diretto da George Clooney. Basato sull’omonimo libro autobiografico di J.R. Moehringer, il film racconta la storia di un orfano che, seduto su uno sgabello nel bar di suo zio (interpretato da Ben Affleck), impara a crescere grazie a un curioso gruppo di personaggi, abituali frequentatori del locale.

Master

Disponibile su Prime Video, in questo film thriller e a tratti horror alcune donne si sforzano di trovare il loro posto in un’antica università d’élite del nord-est degli Stati Uniti. Tra queste c’è una ragazza nera, una matricola, che afferma di essere perseguitata da vecchi fantasmi della scuola. Intanto, gli attacchi razzisti si susseguono… Dove si trova la vera minaccia?

Assassinio sul Nilo

Diretto ed interpretato da Kenneth Branagh, questo film (disponibile su Disney+) è il sequel del film Assassinio sull’Orient Express del 2017 ed è basato sul romanzo Poirot sul Nilo scritto da Agatha Christie. Nel cast ci sono Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.