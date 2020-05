5 funzioni degli smartphone Android che non conosci

Fonte foto: TY Lim / Shutterstock.com 1 di 6 5 trucchi Android Android è il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo con una quota di mercato intorno al 90%. I motivi del successo di Android sono tanti, a partire dalla semplicità di utilizzo, dall'interfacica user-friendly e dal fatto che il sistema operativo è open-source e ogni produttore lo può personalizzare con le proprie app e icone. Nonostante il mondo Android sia frammentato, ci sono delle funzioni comuni a tutti gli smartphone. Funzionalità che in alcuni casi sono nascoste nelle Impostazioni e che gli utenti non conoscono. Come ad esempio la possibilità di utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Ecco i 5 strumenti di Android che non conosci.

Silenziare le notifiche velocemente Quanto sono fastidiose le notifiche delle applicazioni? Molto, soprattutto quando si sta lavorando e o si sta studiando e ci fanno perdere la concentrazione. Alcune notifiche sono importanti, perché ci avvisano dell'ultima e-mail, mentre altre sono completamente inutili. In pochi lo sanno, ma nelle ultime versioni di Android, la gestione delle notifiche è diventata molto più smart: è possibile decidere l'importanza con un semplice tap sullo schermo. Cosa bisogna fare? Quando arriva una notifica di un'app poco importante, basta fare uno swipe verso destra sulla notifica e apparirà la rotellina delle impostazioni. Basta premerla e appariranno delle opzioni rapide: Importante, Altro e Disattiva Notifiche.

Utilizzare due app contemporaneamente Quanto sarebbe utile mandare un'e-mail e contemporaneamente rispondere a un messaggio su WhatsApp? Oppure vedere un video e navigare su un sito web? Molto comodo, e infatti è possibile farlo. "Schermo diviso" è il nome della funzione di Android che permette di utilizzare due app contemporaneamente: una nella metà superiore, l'altra in quella inferiore. Come si attiva Schermo diviso? Molto semplice. Si accede alla schermata del multitasking, si preme sull'icona con tre puntini verticali in alto a destra e si preme su Schermo diviso. A questo punto si dovrà scegliere la seconda app con la quale dividere lo schermo per utilizzarle contemporaneamente.

Modalità Picture-in-picture Esiste un'altra funzionalità molto simile a quella precedente, ma con alcune differenze. Si chiama Picture-in-picture e permette di fare due cose contemporaneamente, ad esempio vedere un video su YouTube e navigare su Internet. La finestra del video si riduce al minimo e si posiziona in sovra-impressione rispetto al browser. Non tutte le app supportano la modalità Picture-in-picture e bisogna controllare nelle Impostazioni su quale è possibile attivarla. Per farlo bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su "App e notifiche" e poi "App con accesso special"e. Si aprirà una nuova pagina con diverse voci e bisogna selezionare "Picture in picture". A questo punto avrete una lista con tutte le app che supportano la modalità.

Smart Lock Una delle funzionalità nascoste più utili è sicuramente Smart Lock. Si tratta di uno strumento che permette di avere lo smartphone sempre sbloccato quando si è in una zona sicura, come ad esempio la propria abitazione. Oppure in alternativa si può sbloccare lo smartphone utilizzando un dispositivo wearable, come ad esempio l'activity tracker. Per utilizzare Smart Lock è necessario attivarlo dalle Impostazioni (Sicurezza e poi premere su Smart Lock) e poi selezionare il metodo che si preferisce tra quelli presenti in elenco.