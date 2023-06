5 serie da vedere a giugno 2023 su Paramount+

Oltre alla seconda stagione di Star Trek: Strange New World, ecco quali sono le altre storie più interessanti da guardare in streaming

Non mancano le novità su Paramount+ a giugno 2023. Tra le uscite più attese c’è sicuramente la seconda stagione di Star Trek: Strange New World (nella foto): il debutto è atteso per il 15 giugno, con l’uscita successivamente di un episodio a settimana. La serie è basata sugli anni in cui il capitano Christopher Pike ha guidato la U.S.S. Enterprise. Nella nuova stagione, tra l’altro, si attende il ritorno della guest star Paul Wesley nei panni di James T. Kirk e la new entry Carol Kane nel ruolo di Pelia. Ci sono però anche altre storie interessanti, che proseguono o che iniziano, che vale la pena scoprire nelle prossime settimane su questa piattaforma di streaming.

Evil

Già rinnovata ufficialmente per una quarta stagione, Evil è una serie di fantascienza e thriller creata da Robert e Michelle King. Il 5 giugno su Paramount+ arriva in Italia la seconda stagione, composta da tredici episodi, che negli Stati Uniti ha debuttato nel 2021. Il pubblico USA ha già visto anche la terza stagione, uscita nel 2022, che è però ancora inedita in Italia. la protagonista della storia è una psicologa forense che, nonostante il proprio scetticismo, collabora con un seminarista cattolico per indagare su alcuni fenomeni straordinari. Hanno una spiegazione scientifica o si tratta davvero di eventi soprannaturali? Nel cast ci sono Katja Herbers, Mike Colter, Micheael Emerson, Christine Lahti e Aasif Mandvi.

Lo sceicco

La prima stagione arriva l’8 giugno. Si tratta di una serie tedesca di genere biografico e drammatico (il titolo originale è Der Scheich) scritta e diretta da Dani Levy, si basa sulla vera storia dell’operaio Volker Eckel. Nella trama una serie di bugie apparentemente innocue porta l’operaio e sua moglie a mettere in grave pericolo la propria vita. La coppia si trova infatti braccata da alcuni gangster e da un pericoloso assassino.

Wolf Pack

Disponibile dal 15 giugno, in questa serie le vite di quattro adolescenti prendono una svolta inaspettata quando un incendio in California risveglia un temibile lupo mannaro. Nel cast ci sono Sarah Michelle Gellar, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro.

School Spirit

Creata da Nate Trinrud e Megan Trinrud, questa serie esce il 30 giugno e ha per protagonista Maddie, un’adolescente rimasta bloccata nell’aldilà. La ragazza mentre si trova nel limbo incontra un gruppo di ragazzi del suo liceo che, come lei, sono bloccati tra la vita e la morte: decide di indagare sulla loro scomparsa, ma fare chiarezza sul caso è molto più difficile di quanto potrebbe sembrare. Nel cast ci sono Peyton List (nei panni della protagonista Maddie), Milo Manheim, Maria Dizzia, Josh Zuckerman, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Kristian Flores, Kiara Pichardo, Spencer MacPherson e Rainbow Wedell