Da inizio gennaio su Netflix è disponibile Amore + Iva, lo show comico di Checco Zalone che approda sulla piattaforma di streaming dopo un tour italiano di grande successo. Tra imitazioni, parodie e canzoni, lo spettacolo del comico pugliese promette di regalare più di una risata: è l’ideale per chi sogna un 6 gennaio all’insegna della leggerezza. Le alternative di genere diverso, però, non mancano: ecco 7 film da vedere in streaming all’Epifania, scelti tra le uscite più recenti e le novità delle ultime settimane.

Il nemico

Il 5 gennaio su Prime Video è uscito Il Nemico (nella foto). Basato sul romanzo dell’autore di bestseller Iain Reid, il film è un thriller distopico e ha come protagonisti Hen e Junior (interpretati dai candidati all’Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal) che, dopo che uno sconosciuto bussa alla loro porta con una proposta sorprendente, iniziano un ossessionante viaggio di esplorazione del matrimonio e dell’identità. Diretto da Garth Davis, il film è co-scritto da Davis e Reid.

Fingernails – Una diagnosi d’amore

Uscito a novembre 2023 su Apple TV+, questo film romantico è un racconto leggero sull’amore adatto anche al pubblico più giovane (dai 14 anni in su). I protagonisti sono Anna e Ryan, una coppia che ha trovato il vero amore: così almeno sostiene una nuova e controversa tecnologia. Eppure, Anna non è convinta e i suoi dubbi aumentano quando accetta un nuovo lavoro e incontra Amir.

La società della neve

Il film del momento su Netflix è sicuramente La società della neve, uscito in streaming il 4 gennaio. Scelto dalla Spagna come candidato agli Oscar nella categoria del Miglior film internazionale e già proiettato in chiusura alla Mostra del cinema di Venezia, il film è una produzione Netflix che racconta la storia vera dei sopravvissuti al disastro aereo delle Ande. È diretto da J.A. Bayona.

Doctor Who – Speciale di Natale

Il 6 gennaio è probabilmente l’ultima occasione per recuperare lo speciale natalizio di Doctor Who uscito lo scorso 25 dicembre su Disney+: non perché poi non sarà più disponibile, ma perché dopo l’Epifania (che «tutte le feste porta via», come si usa dire) sarà difficile voler sentire ancora parlare di Natale! The Church on Ruby Road, questo il titolo dello speciale, vede Ncuti Gatwa (già noto per la serie Netflix Sex Education) nel ruolo del Quindicesimo Dottore. Millie Gibson è invece la sua nuova compagna, Ruby Sunday.

Theater Camp – Un’estate a tutto volume

A dicembre su Disney+ è uscito anche il film comico Theater Camp – Un’estate a tutto volume. Ben Platt e Molly Gordon interpretano Amos e Rebecca-Diane, migliori amici e insegnanti di recitazione in uno sgangherato campeggio a nord di New York. Quando la proprietaria del campeggio finisce in coma e il figlio incapace prende in mano le redini dell’impresa, i due protagonisti dovranno lottare per salvare un luogo che, seppur malmesso, è un prezioso faro per gli attori.

Shazam! Furia degli Dèi

Andato in onda su Sky Cinema Uno a dicembre e ora disponibile on demand e in streaming su NOW, in questo blockbuster targato DC Comics il giovane supereroe Billy Batson, alias Shazam, deve affrontare le Figlie di Atlante, trio di antiche divinità in cerca di vendetta. Diretto da David F. Sandberg, il cast del film include Zachary Levi, Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren.

Wonder

Wonder non è propriamente una novità: il film è uscito infatti nel 2017, ma solo dal 1° gennaio di quest’anno è entrato a far parte del catalogo Netflix (è visibile anche su Prime Video e NOW). Il film, adattamento del romanzo omonimo, racconta il primo approccio al mondo della scuola di un bambino affetto da una malattia rara.