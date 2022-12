7 film per tutta la famiglia da vedere a Natale

Le principali piattaforme di streaming sono ricche di titoli perfetti per chi cerca un film leggero e divertente da vedere a Natale insieme alla famiglia. Partiamo dai classici intramontabili: su Disney+ è disponibile l’intera saga cinematografica di Mamma ho perso l’aereo, ma anche il film animato L’era di Natale (Ice Age: A Mammoth Christmas). Su Netflix, invece, tra gli altri ci sono Il drago di mio padre, Action Pack – La squadra salva il Natale e i Teletubbies.

Ecco gli altri film da vedere in streaming durante le feste.

Scrooge: Canto di Natale

L’intramontabile Canto di Natale è qui riproposto in versione animata e in musica. Nel film è la Vigilia di Natale ed Ebenezer Scrooge ha una sola notte per affrontare il proprio passato e cambiare il futuro. Tra le voci della versione originale ci sono Luke Evans, Olivia Colman e Jonathan Pryce. Il film per tutta la famiglia dura un’ora e quaranta ed è su Netflix.

Baby Boss: Un Natale Speciale

Su Netflix c’è anche questo speciale natalizio di Baby Boss, che proprio il giorno della Vigilia si scambia accidentalmente con uno degli elfi di Babbo Natale e rimane bloccato al Polo Nord. La voce di Babbo Natale, nella versione originale, è dell’attore e comico George Lopez.

10 giorni con Babbo Natale

In questo film, disponibile su Prime Video, la famiglia già protagonista di 10 giorni senza mamma è alle prese con un’avventura in Lapponia, dove incontrerà (o meglio, si sconterà) con Babbo Natale in persona. La regia è di Alessandro Genovesi e nel cast ci sono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono.

Matilda The Musical di Roald Dahl

Esce il 25 dicembre su Netflix questo film-musical su Matilda, straordinaria e intelligente bambina che si ribella alle regole per cambiare il corso del suo destino. Nel cast ci sono Emma Thompson, Lashana Lynch recitano e Alisha Weir. Il musical, tratto dal romanzo di Roald Dahl, dura poco meno di due ore.

Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah

Si tratta di una nuova avventura animata basata sul popolare franchise cinematografico ed è visibile su Disney+. Diretto da Matt Danner, il film racconta le disavventure che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale, dove lavora il giovane guardiano notturno Nick Daley.

Un Natale da Charlie Brown

Questo cortometraggio animato (dura 25 minuti) è disponibile su Apple TV+ e ha per protagonista l’immancabile Charlie Brown che, insieme ai suoi amici, è alla ricerca del significato profondo del Natale oltre la spinta al consumismo che sembra imperare ovunque.

The Snowman and The Snowdog

Tradotto in italiano con L’Uomo di neve e il cucciolo di neve, questo corto animato (dura 23 minuti) è il sequel di The Snowman – L’Uomo di neve, tratto dal racconto di Raymond Briggs. Si può vedere su RaiPlay. Il protagonista un bambino trasloca in una nuova casa con la mamma e il cagnolino ormai vecchio, che non sopravvive all’inverno. Il bambino, però, un giorno trova in una scatola tutto l’occorrente per fare un pupazzo di neve: c’è tutto il necessario per dare inizio a un’avventura indimenticabile…