7 trucchi per proteggere l'account WhatsApp

Per proteggere il proprio account WhatsApp è possibile ricorrere ad alcuni semplici trucchi che permettono di “mettere al sicuro” il proprio account e utilizzare il servizio di messaggistica in tranquillità e senza rischi, anche grazie alla crittografia end to end. Questi trucchi sono facili da attuare e sono disponibili per tutti gli utenti. Ecco, quindi, come proteggere l’account WhatsApp in 7 mosse.

Disconnettere i dispositivi collegati

WhatsApp è utilizzabile su più dispositivi. C’è un dispositivo principale (il proprio smartphone, in genere) ed è possibile aggiungere, tramite un sistema che prevede la scansione di un codice QR, anche altri dispositivi. Per massimizzare la sicurezza, è utile disconnettere i dispositivi collegati. Per farlo è sufficiente andare in Impostazioni > Dispositivi collegati e poi premere sul dispositivo da scollare, andando poi a scegliere l’opzione Disconnetti.

Autenticazione a due fattori

Per maggiore sicurezza, è possibile attivare l’autenticazione a due fattori su WhatsApp, in modo da aggiungere un ulteriore livello di sicurezza in fase di accesso all’app. Per attivare questa funzione basta andare in Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi e seguire la procedura guidata.

Accesso con Passkey

WhatsApp consente anche di attivare la verifica dell’identità dell’utente tramite Passkey, ricorrendo così al riconoscimento facciale, alla scansione dell’impronta o all’inserimento del codice di sblocco dello smartphone. Quest’opzione può essere attivata (per ora, solo su smartphone Android) andando in Impostazioni > Account > Passkey.

Verifica all’accesso

Gli utenti WhatsApp possono attivare un sistema di verifica all’accesso dell’app. Andando in Impostazioni > Privacy > Blocco con impronta digitale (oppure Blocco schermo su iPhone) è possibile attivare un sistema di blocco che permette l’utilizzo di WhatsApp solo dopo essersi autenticati, tramite impronta o scansione del volto, in base al dispositivo utilizzato.

Impostazioni privacy

Un modo per proteggere il proprio account WhatsApp è sfruttare gli strumenti di protezione della privacy dell’app. Andando in Impostazioni > Privacy, infatti, è possibile accedere a vari strumenti per gestire il comportamento dell’app. Ad esempio, è possibile scegliere chi può vedere l’immagine del profilo e anche chi può vedere la data di ultimo accesso e il proprio stato online.

Chiudere la galleria

Su WhatsApp è possibile anche bloccare l’archiviazione delle foto inviate e ricevute tramite l’app. Per farlo è sufficiente andare in Impostazioni e poi scegliere Archiviazione e dati (oppure Spazio e dati su iPhone). Qui ci sono varie opzioni per quanto riguarda la sezione Download automatico media. Per evitare che immagini e video scambiati su WhatsApp vengano salvate all’interno della memoria interna del telefono in automatico è possibile selezionare, per tutte le opzioni, la voce Nessun media.

Attenzione ai link sospetti

Per proteggere il proprio account WhatsApp è importante fare attenzione ai link sospetti che possono essere legati a truffe di phishing oppure possono aprire la strada per l’accesso al proprio dispositivo a malware e altri software dannosi. Prima di premere su un link è sempre fare un doppio controllo. È consigliabile non cliccare mai su link inviati da sconosciuti.