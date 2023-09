Fonte foto: Meta

Meta ha annunciato l’apertura dei preordini in Italia per il suo Meta Quest 3. Il nuovo visore è, quindi, pronto per entrare in fase di commercializzazione, con due versioni e diversi accessori ufficiali. Per gli utenti interessati all’acquisto, inoltre, ci sarà la possibilità di sfruttare una promozione lancio.

Il nuovo visore di Meta punta a garantire un netto salto in avanti generazionale, sia in termini di performance che di usabilità. Almeno queste sono le premesse di Meta. Toccherà ai test post lancio verificare se le promesse, fatte dall’azienda lo scorso giugno durante la presentazione ufficiale, saranno mantenute.

Il nuovo Meta Quest 3, sia in versione 128 GB che in versione 512 GB, è disponibile in preordine anche su Amazon. Su entrambe le versioni è incluso il gioco Asgard’s Wrath 2.

Meta Quest 3 128 GB

Meta Quest 3 512 GB

Meta Quest 3: caratteristiche tecniche

Meta Quest 3 è la nuova generazione del visore per la realtà mista, con accesso anche alla realtà virtuale, di Meta che ora integra un nuovo processore Qualcomm Snapdragon (si tratta di XR2 Gen 2) in grado di garantire prestazioni "raddoppiate" rispetto al modello precedente.

Il visore ha anche un design rinnovato e una migliore indossabilità, grazie a un peso ridotto del 40%. Meta Quest 3 prevede una compatibilità completa con i giochi disponibili per Quest 2. Attualmente, ci sono oltre 500 app accessibili, gratuitamente o a pagamento, con il visore.

Da segnalare anche controller Touch Plus ridisegnati e dotati di una nuova tecnologia per il rilevamento dei movimenti, anche senza gli anelli di tracciamento. C’è anche la tecnologia TruTouch per il feedback aptico. Tra le novità c’è anche il nuovo Infinite Display con una risoluzione di 2.064 x 2.208 pixel (per occhio).

Meta Quest 3: prezzi

Il nuovo Meta Quest 3 arriva in Italia in due versioni:

128 GB con un prezzo di 549,99 euro

con un prezzo di 512 GB con un prezzo di 699,99 euro

Scegliendo la versione da 128 GB c’è in regalo il gioco VR Asgard’s Wrath 2 mentre con la versione da 512 GB sono inclusi anche 6 mesi di Quest+, abbonamento dal valore di 8,99 euro al mese che consente l’accesso a due titoli ogni mese oltre che a sconti su app e giochi. A disposizione degli utenti ci sono diversi accessori ufficiali.

Tra questi troviamo il Cinturino Elite, dal costo di 79,99 euro, e il Cinturino Elite con batteria, dal costo di 149,99 euro. Da segnalare anche la Base di ricarica ufficiale, disponibile con un costo di 149,99 euro.

Meta Quest 3 è disponibile in preordine anche su Amazon. Le spedizioni partiranno il 10 ottobre prossimo.

